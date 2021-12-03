محافظ أسيوط يوجه بالعمل على تعظيم الإيرادات وتخفيض المصروفات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة تعظيم وتعزيز إيرادات المشروعات وصندوق الخدمات بالمحافظة، للاستفادة منه في إقامة مشروعات بمختلف القطاعات المهمة والحيوية، وتساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، وذلك خلال لقاءه بالمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبحضور كل من بهاء الدين عثمان، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وصلاح كامل، مدير عام الحسابات، وولاء صلاح الدين، مدير وحدة الإيرادات بالمحافظة.

تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات

وتناول اللقاء بحث واستعراض موقف تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة، وتقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وكذلك استعراض المعوقات التي تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

إحكام الرقابة على المشروعات

وطالب المحافظ بتكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة على المشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام، مؤكدًا تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل جاهدة للنهوض بالاقتصاد المصري واسترداد أموال الدولة، لأن هذا حق مصر وشعبها العظيم علينا جميعًا، حيث إنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدي عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا واحد وثابت وهو مصلحة المواطن.