خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يسعى مشتركو الكهرباء بشركة مصر الوسطى، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء خلال الأيام الأولى كل شهر، من خلال خدمة التعرف على الاستهلاك عبر الإنترنت، التي أتاحتها الشركة لمستخدميها بمحافظات «الفيوم - بني سويف - الوادي الجديد - أسيوط - المنيا»، البالغ عددهم ما يقرب من 4 ملايين و100 مشترك.

استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر 2021

وقال المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إنه يمكن للمشتركين بالمحافظات الواقعة في نطاق عمل الشركة، الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر 2021، عن طريق الضغط هنا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة استهلاك شهر ديسمبر 2021

وأضاف رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن»، أن الشركة أتاحت عددًا من الطرق التي يجب أن يتمكن من خلالها المشتركون للاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية عن شهر ديسمبر 2021، وهي كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر

الخطوة الأولي: قم باختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثانية: عليك اختيار الفرع التابع لك، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

الخطوة الثالثة: قم بكتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الخطوة الرابعة: قم بالضغط على «إظهار الفاتورة» وحينها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتان سابقتان ويمكن استعراضهما بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

الخطوة الخامسة: في حال إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقًا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

الخطوة السادسة: يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.