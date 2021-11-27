خطوات الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر ديسمبر بالاسم

يسعى ما يقرب من 28 مليون مشترك من أصحاب عدادات الكهرباء التقليدية مع نهاية الشهر الجاري، لمعرفة الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء وشركات التوزيع التابعة لها عن آلية الاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر المقبل.

كيف تستعلم عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر بالاسم؟

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من أصحاب العدادات التقليدية بجميع شركات توزيع الكهرباء وفقا للآليات التي وفرتها الشركة القابضة للكهرباء للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر ديسمبر باسم المشترك.

رابط تسجيل الدخول للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر ديسمبر بالاسم

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي:

https://www.eehc.gov.eg//eehcportal/

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

طرق الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر بشركات التوزيع

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء عددًا من الخطوات يجب على المشتركين اتباعها عند البحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر بشركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات وهي كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

أسماء جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وتستعرض «الوطن» من خلال الخدمات التي تقدمها أسماء الـ9 شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات تسهيلًا للمواطنين للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر ديسمبر

- شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.