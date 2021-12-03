خطوة بخطوة.. كيفية احتساب خصم فرق الشريحة بالعداد مسبوق الدفع

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء أصحاب العدادات مسبوقة الدفع عن الخطوات والآليات التي يمكن اتباعها لاحتساب الخصومات التي تتم بشكل مباشر مع الأيام الأولى في كل شهر «خصم فرق الشريحة» عند شحن رصيد كارت العداد.

خطوات احتساب خصم فرق الشريحة بالعداد مسبوق الدفع

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر والعداد يعود للشريحة الأولى، وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، لافتا إلى أن شريحة 1، 2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء وبعد الـ100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة ويتم خصم 28 كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أنه يتم خصم مبلغ 145 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلو وات ساعة ويتم خصم مبلغ 185 جنيها من رصيد العداد عند تجاوز الاستهلاك 1000 كيلو وات ساعة.

كيفية حساب خصم فرق الشريحة بالعداد مسبوق الدفع

قال المصدر إنه يتم خصم فرق الشريحة 28 جنيهاً بعد الانتقال للشريحة الثالثة وهي كالآتي:

يتم حساب أول 50 كيلو وات (الشريحة الأولى) × 48 قرشا = 24 جنيها +1 جنيه وخدمة عملاء = 25 جنيها.

وأشار المصدر إلى أنه يتم حساب ثاني 50 كيلو وات (الشريحة الثانية) × 58 قرشا = 29 جنيها+1 جنيه وخدمة عملاء = 30 جنيها، لافتا إلى أن إجمالي الشريحتين هنا 55 جنيها لأول 100 كيلو وات لكن إذا تخطى استهلاك المشترك الـ100 كيلو مثلا أصبح 101، فهذا معناه أنه تم إلغاء أول شريحتين بالنسبة لهذا المشترك لأن الشريحة الثالثة يتم الحساب فيها من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة.

مراجعة حساب السعر مرة أخرى بسعر الشريحة الثالثة

وأوضح أنه في هذه الحالة يتم مراجعة حساب السعر مرة أخرى بسعر الشريحة الثالثة وهو 77 قرشا بمعنى: 100 كيلو وات × 77 قرشا = 77 جنيها + 6 جنيهات وخدمة عملاء = 83 جنيها لذلك يتم خصم 28 جنيهاً دون معرفة المشترك سبب الخصم لأنه أصبح سعر الـ100 كيلو وات 83 جنيها بدلا من 55 جنيها «83- 55= 28 جنيها» وهذا ما يتم خصمه عند دخول المشترك للشريحة الثالثة.

حساب فرق الشريحة عندما يتعدى المشترك الـ100 كيلو وات شهريا

وأشار إلى أنه عندما يتعدى المشترك الـ100 كيلو وات شهريا (شريحة 3) يتم خصم 28 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط، لافتا إلى أنه عندما يتعدى استهلاك المشترك الـ650 كيلو وات شهريا (شريحة 6) بيتم خصم 145 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة بترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.

وأوضح أنه عندما يتعدى استهلاك المشترك 1000 كيلو وات شهريا (شريحة 7) يتم خصم 185 جنيها فرق سعر شريحة لأن المحاسبة ترجع من الصفر ويتم خصم الفرق فقط.