أشرف مرعي: نقلة كبيرة في أوضاع ذوي الهمم في عهد السيسي

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، إن يوم ذوي الإعاقة الذي يحتفل به العالم اليوم، حددته الأمم المتحدة للاحتفال بهم على مستوى العالم، ويجري فيه لفت انتباه المجتمعات إلى هذه الفئة، وما لديها من قدرات، وحاجتهم إلى المزيد من الدعم، معربًا عن شكره للرسالة التي وجهتها السيدة الأولى، انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إلى هذه الفئة التي تشكل نحو 11% من المجتمع.

اهتمام كبير في عصر السيسي

وأضاف «مرعي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أنه خلال الفترة الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدثت نقلة كبيرة في الاهتمام بحقوق ذوي الإعاقة في مصر، موضحًا أن الدولة كلها تحركت لدعمهم، وأسست المجلس القومي لحقوقهم، وإنشاء صندوق لدعم حقوقهم، إضافة إلى قانون شامل يضمن حقوقهم، وهذا «الكلام أول مرة نشوفه في مصر».

وتابع المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، أن التشريعية التي وضعها الرئيس لحماية حقوق ذوى الإعاقة، بدأت تؤتى بثمارها في إحداث نقلة كبيرة، حتى أن الأتوبيسات بدأ تجهيزها بنسبة لذوى الإعاقة، وهذه الأمور لم تكن موجودة.

السيدة الأولى تحيي أصحاب الهمم

وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وجهت تحية إلى كل أصحاب الهمم في يومهم العالمي.

وكتبت قرينة الرئيس عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «تحية غالية إلى كل أصحاب الهمم العالية، فأنتم قلب مصر وأملها والجانب المضيء في مستقبلها، حيث يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، هذا اليوم الذي يعد تعبيرا صادقا عن مدى قدرات وإمكانات أصحاب الهمم في التحدي والإرادة والعزيمة، فهم الجزء الأصيل من نسيج هذا الوطن».