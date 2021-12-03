عودة الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية بالسعودية مع اتخاذ إجراءات الوقاية

تبدأ بعد غد الأحد الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1443هـ في السعودية، عودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية لمدارس المملكة حضوريًا وعن بُعد.

وتعود الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية بالسعودية، إذ يواصل الطلاب سواء حضوريا أو عن بعد، رحلتهم التعليمية رغم تحديات جائحة كورونا في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، بمناطق ومحافظات المملكة.

عودة الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية بالسعودية من خلال منصة مدرستي

ويواصل طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية دراستهم حضوريًا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والنماذج التشغيلية، فيما تعود الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال بالسعودية من خلال منصة مدرستي، ومنصة روضتي، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

ووجهت وزارة التعليم، إدارات ومكاتب التعليم وجميع مدارس التعليم العام بأهمية مواصلة تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية، وكذلك الاستمرار في توعية الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية»، مع الالتزام بتطبيقها حفاظًا على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم.

قواعد السلوك الرقمي تحكم عودة الدراسة عن بعد بالسعودية

ونوهت الوزارة إلى أهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة في المدارس لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، إلى جانب التزام طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بقواعد السلوك الرقمي المطبقة في الفصول الافتراضية عبر منصة «مدرستي»، وذلك بعد عودة الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية بالسعودية.

وأكدت وزارة التعليم على مكاتب الإشراف التربوي، متابعة سير العملية التعليمية من اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، وفقًا لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بالتقارير لإدارات التعليم حيال ذلك، بهدف متابعة العملية التعليمية، والمساهمة في تحسين نواتج التعلّم.