عقوبات من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي في السعودية

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الداخلية السعودية، أصدرت بيانا، أعلنت فيه عقوبات من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي، بغرامة مالية تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معا، وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كانت المخالفة المذكورة، صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم

وأضاف حنفي في بيان له، أن القرار جاء حرصا من المملكة العربية السعودية على المحافظة على صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم، ومنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من وزارة الصحة السعودية،

دعوة للمصريين للالتزام بالتدابير الوقائية للمملكة العربية السعودية

واختتم حنفي دعوته لـ المصريين بالسعودية (المقيمين والزائرين والمعتمرين) والقادمين خلال أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، بعدم مغادرة مقار الحجر الصحي، والإلتزام بموعد عمل مسحة (pcr) التي تطلب من السلطات السعودية قبل المغادرة بعد إنتهاء مدة الحجر الصحي المؤسسي حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية، وذلك لتفادي الوقوع في مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي.