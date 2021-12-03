الأرصاد تحذر أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية من طقس السبت: رياح وأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس، غدا السبت، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك أتربة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص بسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق تفرقة من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

تحذير لمرضى الصدر من طقس غدا السبت

كما حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر فضائية dmc، مرضى الأمراض الصدرية والتنفسية من ساكني القاهرة والمناطق المفتوحة والمدن الجديدة ومدن أقصى غرب البلاد أيضا، أن ينتبهوا ويحاولوا عدم التعرض لهذه الأتربة، خاصة ساكني المناطق المفتوحة والمدن الجديدة.

«شاهين»: الأتربة تقلل من الرؤية نهارا

وقال «شاهين»، إن ذلك يأتي نتيجة الرياح الجنوبية الغربية حيث يكون هناك بعض الأتربة العالقة في الجو، مثلما شاهدناها الأسبوع الماضي، والتي تقلل من الرؤية على الطرق خلال فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وجاءت درجات الحرارة بمختلف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة 23 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 23 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 21 14

بلطيم 21 14

مطروح 21 13

السلوم 21 13

سيوة 20 12

بورسعيد 24 15

دمياط 24 15

الزقازيق 23 14

المنصورة 23 14

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 23 14

رفح 22 15

رأس سدر 23 13

نخل 19 11

نويبع 24 15

طابا 20 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 16

الفيوم 23 13

بني سويف 22 12

المنيا 24 12

أسيوط 24 10

سوهاج 25 11

قنا 26 12

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

إدفو 28 13

أبو سمبل 27 12

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 30 18

أبو رماد 30 18

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 18