الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل: أمطار ورياح وأتربة عالقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، عن خريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كافة أنحاء البلاد اعتبارا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل الموافق 9 ديسمبر، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء.

طقس السبت: أتربة عالقة وفرص لسقوط أمطار

وأوضحت الأرصاد أن طقس السبت يشهد انتشارا للأتربة العالقة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساءاً، على مناطق من أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريباً، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة الأحد

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الأحد يشهد أمطارا متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء

طقس الاثنين والثلاثاء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن طقس يومي الاثنين والثلاثاء، يشهد انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً ويستمر حتى الساعة السابعة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس الأربعاء والخميس

وأضاف الهيئة أن توقعات الخبراء الخاصة بطقس الأربعاء والخميس تشير إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، فضلاً عن انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، اعتباراً من الساعة 5 صباحاً وحتى السابعة صباحا.