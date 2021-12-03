مدرس بصيدلة الإسكندرية ضمن العلماء الأعلى تأثيراً في العالم

اختار تصنيف «كلاريفيت» الدولى، الدكتور أحمد عثمان الزغبى، مدرس التصنيع الدوائى والتكنولوجيا الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، والباحث حالياً بكلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية، ضمن العلماء الأعلى تأثيراً مرجعياً فى العالم.

«الزغبى» أكد أن «المجموعة البحثية التى عمل معها بمعمل أبحاث علاج السرطان باستخدام تقنية النانو تكنولوجى بصيدلة الإسكندرية، صاحبة الفضل فى الوصول لهذه المكانة العالمية المرموقة»، موضحاً أنه بعد حصوله على الدكتوراه فى العلوم الصيدلية (تخصص تصنيع دوائى) عام 2012، بدأ التفكير فى تأسيس المعمل، وبمساعدة الدكتورة مها الدملاوى، رئيس مدينة الأبحاث العلمية حالياً، قدم أول مشروع عن تحضير (جسيمات نانومترية للاستنشاق لعلاج سرطان الرئة)، بتمويل (2.5 مليون جنيه) من صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا، وبدأ تأسيس المعمل وشراء كل الأجهزة».

«المعمل يسعى حالياً للتعاون مع جامعات عالمية لإقامة مشروعات بحثية مشتركة، مثل هارفارد، ورتسوميكان باليابان، وكوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، وبرشلونة بإسبانيا»، هكذا أضاف «الزغبى»، بحسب بيان للجامعة، موضحاً أن طلاب الكلية المهتمين بالبحث العلمى انضموا للمعمل، حتى حصلنا على المشروع الثانى «تحضير وتقييم الحويصلات النانومترية لمترابطات الأدوية والبوليمرات كمنصات واعدة لعلاج أورام الثدى فى 2016.

الجامعة أضافت أنه فى عام 2018 ورغم سفر (الزغبى) وأساتذة آخرين أيضاً، فإن المعمل استمر فى أبحاثه حتى الآن، ونجح فى أغسطس 2020 فى الحصول على مشروعين بعنوان «تحضير منتج علاجى نانومترى من مترابطات الأدوية بالبوليمرات المستهدفة للسرطان بواسطة الأجسام المضادة»، و«تحضير نانومترى وتقييم بيولوجى لمضادات جديدة للسرطان متعددة الأهداف»، كما فتح أبوابه على تدريب طلاب البكالوريوس المتميزين، وحصل عدد من باحثيه على منح دكتوراه فى أرقى الجامعات العالمية بأمريكا واليابان وأستراليا.