«الوزراء» يوافق على إنشاء معهدا بحثيا جديدا لعلوم النانو تكنولوجي بأسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرارا من رئاسة مجلس الوزراء، بالموافقة على إنشاء معهدا بحثيا جديدا لعلوم المواد والنانو تكنولوجي بجامعة أسيوط، والذي يمثل إضافة لما تشهده الجامعة من نشاط علمي وبحثي متميز في كافة المجالات، كما يأتي استكمالاً لدور المجمع البحثي الجاري إنشائه والذي يعد أكبر مجمع بحثي على مستوى الجمهورية ويتم تجهيزه على النحو المخطط له ليضم ثلاث معاهد بحثية تضم معهد الدراسات والبحوث الجزيئية، ومعهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء، إلى جانب المعهد الجديد لعلوم المواد والنانو تكنولوجي إلى جانب معمل مشترك يضم عدد من التخصصات.

مواكبة التطور العلمي العالمي

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أن تقدم الجامعة بطلب إنشاء معهداً متخصصاً في علوم المواد والنانو تكنولوجي يأتي انعكاساً لاتجاه الجامعة لمواكبة التطور العلمي العالمي وطرح برامج علمية وبحثية متقدمة، وسعيها إلى توفير بيئة علمية ملائمة لشباب الباحثين تشجع على إثراء الحركة العلمية وتعطي اهتماماً خاصاً للأبحاث والدراسات البينية التي تجمع بين أكثر من تخصص، موضحا أن المعهد الجديد يتخصص في علوم المواد والنانو تكنولوجي بمجالاتها المختلفة وتطبيقاتها المتعددة، والذي من المقرر أن يختص بالدراسة به عدد من تخصصات الكليات الطبية والهندسية والعلمية.

المعهد يمنح درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على أهمية القرار ومجالات الدراسة بالمعهد الجديد، موضحا أن المعهد مانح لدرجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه على أن يكون المتقدم للدراسة به في درجتي الدبلومة أو الماجستير حاصلاً على درجة البكالوريوس من أحد الجامعات المصرية أو أحد الكيانات العلمية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك للمتقدم لنيل درجة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على الماجستير وفق الشروط السابق ذكرها.

أحدث الوسائل العلمية لبدء الدراسة

وأشار أن المعهد سيتم تجهيزه وفق أحدث الوسائل العلمية لبدء الدراسة به خلال الفترة المقبلة، كما جاري استكمال انتهاء العمل بتجهيز مشروع المجمع البحثي ليتم افتتاحه خلال العام المقبل 2022.