حظك اليوم برج الحوت السبت 4-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الحوت بأنه شخص ذكي وقادر على إدارة العمل بكفاءة عالية، فإذا استمل منصب إداري أو تدريبي فإنه سيقدم أفضل ما لديه في العمل؛ لأنه يمتلك قدرات غير عادية في تنفيذ المهام، تجعله يتقنها بمستويات عالية وبوقت قياسي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

كسوف الشمس الكلي في وضع معاكس.. احذر المكائد واهتم بحماية نفسك وتجنّب المخاطر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

اليوم قد تكون تحت ضغط عصبي.. حاول ألا تفقد أعصابك.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.