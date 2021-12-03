وصلة غزل بين محمود المهدي ومنة عرفة: «مش محتاج دفاية الشتا ده»

عبارات غزل تبادلها كل من محمود المهدي وزوجته الفنانة منة عرفة في أول ظهور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتهما بعد الطلاق، وذلك عبر صفحتهما على موقع إنستجرام.

وكتب محمود المهدي على صفحته بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحب مش محتاج فلوس محتاج نفوس نقية عمرها ماكنت مين سبق دائما كانت مين صدق. الحب دائما للأوفياء ولمن وعد ومن أعطى دون طلب الحب لمن استحقوا لأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحبّ، أحببتك أكثر عارفة ليه لأني حسيت معاكي لأول مرة في حياتي يعني إيه كلمة عوض».

منة عرفة ترد على زوجها بوصلة غزل

وردت منة عرفة على كلام زوجها قائلة: «ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك أبداً وربنا يقدرني وأسعدك وأفضل دايما جمبك أحبك وأحافظ عليك، بعشقك يا توأم الروح والشكل، يا من تنتمي له روحي ووجداني وهويتي».

محمود المهدي يغازل منة عرفة

وبعدها نشر محمود مهدي صورة عبر ستوري إنستجرام كتب بها: «مش هحتاج دفاية الشتا ده حضنك يدفيني».

وكان محمود المهدي أعلن طلاقه من منة عرفة قبل شهر بسبب مشهدها مع محمد نجاتي في أحد الأعمال الفنية والذي كان عبارة عن حملها وذلك تعارض مع مبادئ زوج منة عرفة محمود المهدي، مما جعل محمد نجاتي يستاء من تصريحاته وجعله يتقدم ببلاغ ضده في نقابة المهن الموسيقية وقال نجاتي في تصريحاته وقتها إن تصريحات المهدي أثرت عليه وصنعت له عدة مشاكل مع زوجته.

وكانت منة عرفة طرحت مؤخرا فيديو كليب مع زوجها بعنوان «أنا قلبي دق»، وكانت آخر أعمال منة عرفة مسلسل «ورا كل باب» مع صابرين، وتنتظر منة عرض مسلسل «شارع 9» مع رانيا يوسف بالإضافة إلى فيلم «شريط 6» مع خالد الصاوي وخالد أنور والذي يواجه مصيرا مجهولا بسبب مشاكل مع الشركة المنتجة.