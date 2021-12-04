الممثل الهندي هريتك روشان يمازح الجمهور بـ صورة

مازح الفنان الهندي هريتك روشان، متابعيه من خلال موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، بصورة طريفة، معلقا: «يمكن أن تكون هذه الصورة رسالة من مكالمة واتساب»، وتفاعل الجمهور معه من خلال الكومنتات.

تفاعل الجمهور مع الفنان هريتك روشان، بجانب بعض نجوم بوليوود، ومن بينهم فارون دهاوان، أيوشمان كورانا، روهيت سوريش، أبهيشيك باتشان، بريانكا شوبرا، فرحان أختر، توينكل خانا، أنيتا شروف، أنيل كابور.

ويستعد الفنان الهندي هريتك روشان، لـ إصدار الجزء الرابع، من فيلم «كريش»، ويقال إن كاترينا كيف، سوف تقوم بدور بريانكا شوبرا، التي شاركت هريتك البطولة في جزئين من الفيلم.

قصة فيلم «كريش»

تدور أحداث الفيلم، عن بطل خارق اسمه كريشنا، ولد بقوة خارقة اكتسبها من والده روهيت ميهرا، وهذا الأخير كان يعاني من مشاكل في دماغه بعدما تعرضت أمه لحادث سيارة عندما كانت حاملا به، فكبر روهيت ميهرا بمشاكل دماغية وجسدية جعلته متأخر النمو على المستوى الاجتماعي ولا الدراسي.

وفي يوم من الأيام تعرض روهيت للضرب من زملائه كالعادة، ذهب لبيته وبدأ يتذمر على الرب أن يعطيه القوة، بحجة أن الإله قادر على كل شئ، في نفس الليلة نزلت سفينة فضاء في قريته، لكن واحد من الفضائيين لم يعد معهم، فكشفه روهيت وصادقه، بعدما اكتشف الفضائي أن روهيت يعاني مشاكل، حينها أعطى الرجل الفضائي قوة خارقة لروهيت، وبعد ذلك اتصل روهيت بحاسوب من صنع والده بأصدقاء الفضائي ليعيده إلى دياره.

ثم أصبح روهيت مشهورا بسبب قواه الخارقة، فلما أنجبت زوجة روهيت ابنه كريش تعرض روهيت لحادث في مصنع عمله والذي كان قد انتهى من صنع آلة تستطيع رؤية المستقبل بأمر من شريكه الدكتور أريا.

ومن المفترض أن يتم طرح فيلمه الجديد «fighter»، مع ديبكا بادوكون، في بداية شهر يناير.