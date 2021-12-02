عمر كمال يحيي حفلا في رام الله مارس المقبل: «رايحين علشان فلسطين»

أعلنت شركة «ستور فاير» الفلسطينية عن استعدادها لإقامة حفل غنائي في فلسطين يحييه مغني المهرجانات عمر كمال وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحضور عدد ضخم من الجمهور الفلسطيني في مدينة رام الله.

الحفل سيقام في مدينة رام الله

وقال وجدي أمياح مسؤول الشركة ومنظم الحفل، إن الجمهور الفلسطيني ينتظر إقامة الحفل خلال شهر مارس من عام 2022 وجرى الاتفاق على أول حفلات المطرب في فلسطين على أن تقام في مدينة رام الله مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

الحفل شهد تأجيلات

وأضاف منظم الحفل خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الشركة كانت تستعد في أوقات سابقة لإقامة الحفل وتسببت ظروف الإجراءات الوقائية في تأجيله عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يشهد استعدادات لإقامة الحفل خلال شهر مارس المقبل بحضور 30 ألف شخص.

ومن جانبه أكد أمير أبو غالي مدير أعمال الفنان عمر كمال، أن الحفل ستشهده مدينة رام الله في شهر مارس المقبل وجار تحديد اليوم الذي ستقام فيه بعد إمضاء العقد وسيحصل الفنان عمر كمال على 25% فقط من مستحقاته فقط بخلاف العائد المادي الذي يتحصل عليه نظر إقامة حفلات في دول عربية أخرى.

عمر كمال: رايحين لفلسطين

وتابع خلال حديثه لـ« الوطن» الفنان عمر كمال يردد فقط كلمة «رايحين علشان فلسطين» دون الخوض في التفاصيل الأخرى ولا نعلم العدد الذي سيحضر الحفل حتى الآن والظروف التي ستحيط به من إجراءات سواء كانت أمنية أو صحية، مشيرًا إلى أن هدف عمر كمال في المقام الأول هو الذهاب إلى مدينة رام الله للغناء أمام الجمهور الفلسطيني.

كان المطرب عمر كمال، علق على قرار إحالته للتحقيق وإيقافه من نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة لمصر عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال عمر كمال خلال مقطع الفيديو تعليقًا على إحالته للتحقيق: «أنا النهارده فوجئت زي كل الناس من كل الصحف والمواقع كاتبين إن أنا تمت إحالتي للتحقيق من نقابة الموسيقيين ولاقيت أسباب كتير جدا منها إني أسأت لمصر وأهنت مصر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، طيب أنا أهنت مصر في إيه؟.. بسأل نفسي قالوا عمر كمال عندما سئل إن أنا قلت وأنا بهرج مع الجمهور السعودي قولت تمور وحليب إن دي تليق على الأرض المقدسة فخدوها إسقاط».