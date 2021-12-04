معلومات لا تعرفها عن المتحور «أوميكرون»: سنعرف شراسته نهاية العام

متحور جديد لفيروس كورونا ظهر في جنوب أفريقيا، أثار القلق في جميع أنحاء العالم، خوفًا من قوته وسرعة انتشاره وشراسته، خاصة مع قلة توافر المعلومات عنه، وهو ما أكده الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة العامة وانتشار الأوبئة، كاشفا تفاصيل جديدة ومعلومات عن المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون»، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز».

أبرز المعلومات حول المتحور الجديد أوميكرون التي ذكرها «عنان» نرصدها لكم كما يلي:

1- المهم الآن هو تحييد جائحة كورونا لتكون غير مميتة.

2- متحور أوميكرون مثير للقلق ومعنى مثير للقلق أن هناك خوفا إيجابيا، وأن هذا الخوف سيٌلزم بإجراءات معينة.

3- منظمة الصحة العالمية أعلنت أن المتحور الجديد «أوميكرون» مثير للقلق، وإعلان أنه مثير للقلق له علاقة بالانتشار وتأثره باللقاح وله علاقة أيضًا بشراسة المتحور الجديد.

4- انتشار المتحور الجديد أعلى وهروبه من اللقاح غالبًا بالقياس لدلتا ستكون أعلى أو مقارب في النسبة.

5- فاعلية اللقاح تجاه المتحور الجديد يٌعتقد أنها ستكون أقل بحيث أن اللقاح لن يمنع العدوى ولكنه سيمنع اللجوء للمستشفى.

6- شراسة المتحور الجديد لن نعرفها الآن وننتظر معرفة معدلات دخول المستشفى ومعدلات الوفاة التي حدثت بسبب «أوميكرون».

7- نحتاج لقرابة 3 أسابيع من الآن لمعرفة مدى شراسة المتحور الجديد وننتظر الإعلان عن ذلك قبل نهاية العام.

بينما اعتبر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حالة الهلع التي أصابت العالم من متحور أوميكرون مبالغ فيها.

وكشف بدران خلال اتصال هاتفي أول أمس مع الإعلامي أشرف شرف الدين ببرنامج "حوار الخميس" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،بعض المعلومات عن انتشار متحور أوميكرون في أوربا والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- أوروبا تشعر بالقلق من المتحور الجديد خاصة أنها تسجل عدد ضخم من الإصابات تصل إلى 2.5 مليون حالة أسبوعيا.

2- الأوربيين أصيبوا بحالة من الغرور لتطعيمهم نسبة كبيرة من المواطنين فتخلوا عن الإجراءات الاحترازية، فضلا على أنهم حصلوا على التطعيم مبكرا والاستجابة المناعية لتطعيمات كورونا لا تدوم أكثر من 8 أشهر.

3- نسبة كبار السن في أوروبا كبيرة.

4- كل اللقاحات المتوفرة في مصر فعالة ضد فيروس كورونا بكل متحوراته بما فيها أوميكرون.

5- أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تعتبر خفيفة مقارنة بالمتحورات الأخرى.