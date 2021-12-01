من 500 جنيه حتى مليون.. كيف تحصل على عائد شهري من شهادات البنوك

يبحث المواطنون عن أفضل طرق الاستثمار والادخار، وتقدم البنوك مجموعة من الطرق والاختيارات لادخار أموالك، بداية من 500 جنيه ويمكن أن تصل لمليون جنيه، للحصول على عائد شهري، أو ربع سنوي، حسب رغبة العميل.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، كيفية استثمار المبالغ المالية، التي تبدأ من 500 جنيه، وتصل لمليون جنيه، والحصول على عائد شهري من الشهادات الادخارية، في السطور التالية..

شهادة «أمان المصريين»

توجد هذه الشهادة في البنك الأهلي وبنك مصر.

وتعتبر الأعلي من حيث العائد على مستوى البنوك، حيث يصل معدل الفائدة لنحو 13%.

تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات.

متاحة من عمر 18 لـ59 عاما.

لا يجوز الاقتراض بضمان الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

مميزات الشهادة

وثيقة تأمين على الحياة للعميل.

سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.

تستحق التعويضات في حالة وفاة المؤمن عليه بحد أقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألف جنيه، والوفاة في حادث 250 ألف جنيه.

يمكن سداد مبلغ التأمين «التعويض»، حال الوفاة، على معاش مضمون الدفع لمدة محددة‏.

تسقط وثيقة التأمين حالة استرداد العميل الشهادة، أو بلوغ العميل سن 60 عاما.

إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10 آلاف جنيه مصري صافي لكل جائزة معفاة من الضرائب.

يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.

يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الأفراد العاملين بها، ولا يمكن الاسترداد خلال مدة 6 سنوات من تاريخ الشراء.

شهادة البريمو من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو الأعلى من حيث العائد بفائدة 11.25% ويصرف العائد شهريًا.

قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يمكن الاقتراض بقيمة الشهادة.

شهادة القمة من بنك مصر

تأتي بين أعلى شهادات الاستثمار في بنك مصر بفائدة 11% سنوية.

قيمة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة 3 سنوات

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

يتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة رد الجميل من بنك ناصر

يقدم بنك ناصر عدد من شهادات الاستثمار، ومنها شهادة رد الجميل بآجال 3 سنوات.

سعر الشهادة يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

مدة الشهادة 3 سنوات.

تصرف نسبة الفائدة 12% سنويا، أو 11.25% يصرف العائد كل شهر.

شهادة استثمار فئة «أ» من البنك الأهلي

تصدر من البنك الأهلي، وتبدأ قيمتها من 500 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 10 سنوات ويُصرف العائد المقدر بنحو 9.50%.

تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي شهادة الحصاد الثلاثية بعائد سنوي يصل لنحو 11%، وتصرف العائد شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي، أو سنوي حسب رغبة العميل.

الحد الأدني للحصول على الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل لنحو 85% من قيمتها

يمكن كسر الشهادة بعد 6 أشهر.

الشهادة معفاة من الضرائب.

الشهادة الماسية من المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد الشهادة الماسية الثلاثية بحد أدنى 500 جنيه، ودورية الصرف سنوية، وتصل سعر الفائدة 11%.

يمكن للعميل تحديد دورية الصرف، مع اختلاف سعر الفائدة.

تمكن الشهادة العميل من الحصول على تسهيل ائتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمتها.

إمكانية استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

متاحة للأفراد فقط.

شهادة التعمير من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير الثلاثية، بفائدة 11% نصف سنوية، 10.75% ربع سنوية، و10.5% شهرية.

تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط.

تسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقـات الائتمان بضمانها في حدود نسبة 90% من قيمة الشهادات، على ألا يقل سعر الإقراض عن نسبة 2% فوق سعر العائد المطبق على الشهادة.

عائد الشهادة معفي من كل الضرائب.

يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

الحد الأدنى لمبلغ الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.

عند استرداد الشهادة بعد مضي مدة 6 أشهر وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق يتم تعديل سعر العائد الأصلي بتخفيضه بنسب غرامة الاسترداد والتي تتماشى مع المدة الفعلية لإيداع الأموال مع خصم ما تم صرفه بالزيادة من القيمة الإسمية للشهادة.