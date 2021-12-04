تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم

يستعرض موقع «الوطن سبورت» موعد مباراة مصر والسودان حيث يلتقي منتخب الفراعنة نظيره السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر حتى الثامن عشر من ديسمبر الجاري، حيث يبحث منتخب الفراعنة عن فوزه الثاني على التوالي بالبطولة، حتى يحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية قبل مباراة الجولة الثالثة التي سيصطدم فيها مع نظيره الجزائري.

مباراة مصر والسودان تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم، ومن المقرر نقل اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة 1 وقناة بي إن سبورتس المفتوحة 2 وقناة الكأس المفتوحة.

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