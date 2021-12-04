OSN تعرض مسلسل «Succession» تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني للإمارات

كشفت شبكة OSN عن قائمة المسلسلات والأفلام الأكثر مشاهدة في الإمارات، في إطار مشاركتها لجمهورها في الاحتفالات باليوم الوطني الـ50 لتأسيس الإمارات.

وأوضحت OSN، في بيان، أنها ستقدم عطلة متميزة لجمهورها مليئة بالترفيه من الأفلام والمسلسلات المشهورة عالمياً، والتي تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة بما في ذلك الموسم الثالث من مسلسل «Succession» الحائز على جوائز «إيمي»، والذي يدور في قالب من الدراما الكوميديا الأمريكية حول موضوع السُلطة والسياسة والأسرة.

كما تشمل القائمة عرض مسلسل «Grey’s Anatomy» الحائز على جوائز «جولدن جلوب»، مع حلقة جديدة كل أسبوع بالتزامن مع عرضها العالمي، والمسلسل الدرامي الطبي المعاصر «New Amsterdam».

ويضم المحتوى الأكثر مشاهدة المسلسل الجديد «Yellowstone»، للمؤلف المبدع تايلور شيريدان وفيلم المغامرات والجاسوسية الممتع «Hitman’s Wife’s Bodyguard» الذي أخرجه باتريك هيوز.

كما تشمل قائمة OSN المسلسل الدرامي التركي «التفاح الحرام» بموسمه الرابع الجديد، والدراما الكوميدية العربية فيلم «مش أنا» من بطولة النجم تامر حسني.

قائمة المسلسلات والأفلام الأكثر مشاهدة في دولة الإمارات

سيكشف مسلسل «Succession» الحائز على جائزة «إيمي» والحافل بأحداث من الفوضى والدراما، موضوعات السُلطة والسياسة والدراما العائلية من خلال عيون بطل الحلقات «لوجان روي»، وهو رجل الإعلام الثري وذي النفوذ والمسنّ وأبناؤه الأربعة.

يُذكر أن مسلسل Grey’s Anatomy، الحائز على جائزة «جولدن جلوب» لعامي 2006 و2007 يعد واحداً من أعظم الأعمال الدرامية التلفزيونية على الإطلاق، إذ يتناول المسيرة الطبية لميريديث جراي وفريق الأطباء في Gray Sloan Memorial، الذين يواجهون قرارات مصيرية يومياً.

عرض مسلسل «New Amsterdam»

وسوف يعرض مسلسل «New Amsterdam» الذي تدور أحداثه من خلال بطل العمل وهو الدكتور ماكس جودوين، المدير الطبي الذي تم تعيينه لمهمة تطوير أحد أقدم المستشفيات العامة في أمريكا والتخلص من البيروقراطية وتقديم رعاية استثنائية للمرضى، ومن خلال المسلسل يستكشف المشاهد كيف يعيد الأطباء اكتشاف شغفهم بعلاج المرضى، في إطار من السرد القصصي الأخّاذ الذي يحفز حواس المشاهد وشغفه انتظاراً للحلقة المقبلة.

كما تتضمن قائمة OSN مسلسل Yellowstone، والذي تدور أحداثه حول عائلة Dutton، بقيادة جون داتون الذي يسيطر على أكبر مزرعة في الولايات المتحدة، ويمكنك مشاهدة أفراد العائلة وهم يواجهون المعتدين الذين يهاجمون أراضيهم باستمرار.