إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل بأسوان

شهدت قرية الرمادي بمركز إدفو شمال في محافظة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

رفع السيارة لتسيير الحركة المرورية

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً، يفيد بانقلاب سيارة بالقرب من نجع مشالي بقرية الرمادي مركز إدفو، ما أسفر عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين بالكشف إن الإصابات خفيفة.

كما تبين أن السيارة خاصة بالعاملين المنقبين عن الذهب الخام في الصحراء الشرقية، وتم رفعها لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحوادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية إلي المنطقة، تباشر تحرياتها حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

إصابة 3 في انقلاب ميكروباص

وفي وقت سابق، شهد طريق أبو الريش بمدينة أسوان، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ابو الريش، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى .