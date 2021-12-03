مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر عقب سقوط سيارة ملاكي في ترعة البلامون على طريق «دمياط - شربين» بمحافظة الدقهلية.

انتشال جثة في حادث انقلاب سيارة

وقع الحادث أمام محطة السوالم ونجح الأهالي في إنقاذ شخص بينما تم انتشال جثمان الآخر من الترعة.

نقل المصاب إلى مستشفى كفر سعد

وقام الأهالي بنقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى كفر سعد المركزي، بينما تم إيداع جثمان المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

جاري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.