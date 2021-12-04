معرض «EDEX 2021» يبهر العالم.. أسلحة عالمية بعقول وأيدي مصرية

اختتمت فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021» يوم الخميس الماضي، والذي أقيم خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي وحتى 2 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

إقبال كبير من زوار المعرض على تفقد جناح وزارة الإنتاج الحربي

وعلى مدار أيام المعرض الأربعة شهد جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض «EDEX 2021» إقبالاً كبيراً من الزائرين والمهتمين بالشأن العسكري، وذلك للتعرف على جانب من منتجات الإنتاج الحربي العسكرية ومدى التطور والتقدم الذي وصلت إليه هذه المنتجات التي تُصنع، وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم.

المدرعة «سينا 200» متعددة الأغراض ومصممة بعقول وأيدي مصرية

وشاركت وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بعدد من منتجاتها العسكرية مثل المدرعة المصرية ذات الجنزير «سينا 200»، وهي ناقلة جند مدرعة متعددة المهام، مصممة بعقول وأيدي مصرية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق دائرة التصنيع العسكري بمصر.

وتتضمن شباك حماية من مقذوفات آر بي جي-7 للحفاظ على سرعة المناورة وخفة الحركة مع سهولة الفك والتركيب على المركبات، ومتوفر بها نظام أتوماتيكي لإخماد الحرائق، ويمكن أن تنقل طاقم مكون من 6 أفراد وحكمدار وسائق.

ويبلغ وزنها 14 طن، بقدرة محرك تبلغ 360 حصان، وتبلغ السرعة القصوى للمركبة على الأراضي الممهدة 65 كم/ساعة، وعلى الأراضي غير الممهدة 45 كم/ساعة، وطولها 6.1م، أما عرضها فيبلغ 3.04 م، وتم تنفيذ شبكة الحماية باستخدام الأحبال المصنعة من ألياف الأرميد والمدعمة بالصلب عند العقد المتقاطعة للأحبال.

المدرعة «ST-500» خفيفة الحركة وقادرة على المناورة السريعة

شاركت الوزارة أيضاً بالنسخة المطورة من العربة المدرعة «ST-500» وهي من نوعية المركبات التكتيكية الخفيفة الحركة والقادرة على حرية الحركة والمناورة السريعة، ويمكن تزويد العربة بقوة نيرانية كبيرة للقيام بعمليات التدخل السريع والعمليات الخاصة، وللعربة تجهيزات مختلفة «ناقلة جند، استطلاع، اسعاف، عربة مجهزة بمدفع هاون»، ويتكون الكابينة من أربعة أبواب جانبية وباب خلفي وباب هروب علوي إلى جانب فتحة للسلاح.

ويبلغ الوزن الكلي لها بالحمولة 11530 كجم، و10130 كجم بدون الحمولة، وتبلغ سرعتها القصوى 90 كم/ساعة، ويبلغ طولها 5.72 متر، وارتفاعها 2.58 متر، والمدرعة ST-500 بها نظام حماية ضد الطلقات والتفجيرات.

روبوت للتعامل مع العبوات الناسفة

ومن المعروضات التي حظيت بإهتمام العديد من الزائرين روبوت التعامل مع العبوات الناسفة «M-300 & X-300»، ومن مواصفاته التكتيكية إمكانية السير والعمل في الأراضي الممهدة والمدقات بسرعة تصل إلى 17.2 كم/ساعة في الظروف البيئية والجوية المختلفة، بقدرة 74.2 حصان، والروبوت مزود بعدد من التجهيزات المختلفة لتتناسب مع طبيعة المهمة ومزود بماسك بفتحة 27 سم وإمكانية الدوران 360 درجة، ومجهز بعدد (8) كاميرات لتحقيق رؤية متكاملة في جميع الاتجاهات مع إمكانية الرؤية الليلية.

ويتميز الروبوت بسهولة التدريب والاستخدام، وتتميز وحدة التحكم والسيطرة اللاسلكية في الروبوت بالتحكم الكامل في التوجيه والسيطرة وجميع الحركات الهيدروليكية بجميع الاتجاهات، بشاشة 12.5 بوصة تتيح رؤية جميع الكاميرات وشاشة صغيرة لعرض بيانات المعدة أثناء التشغيل، ويبلغ مدى تحكم 500 م لاسلكياً «قابل للزيادة»، ويمكن التحكم سلكياً في ظروف الإعاقة اللاسلكية، ويتم استخدام الروبوت في التعامل مع العبوات والشراك الخداعية والأسلاك المدفونة على أجناب الطرق لدعم القوات وتأمين الأرتال المتحركة مع سهولة المناورة.

مدفع ثنائي مضاد للطائرات زد يو عيار 23 مم

ومن معروضات الإنتاج الحربي في «EDEX 2021» المدفع الثنائي المضاد للطائرات زد يو «عيار 23 مم»، وتبلغ أقصى سرعة للتحرك 70 كم/ساعة، ومداها «أرضية 2000-2500 م»، وأهداف جوية «1500-2000 م»، والوزن الإجمالي للمدفع والعربة 950 كجم، ووزن الرشاش كامل «ماسورة واحدة» يبلغ 75 كجم.

ويتكون طاقمها من 5 أفراد، ويصل معدل الرمي إلى 400 طلقة/دقيقة، الذخيرة: 23×152 مم، بعدد 2 ماسورة، ويبلغ زمن الإعداد للضرب 30 ث، وعدد الطلقات 100 طلقة، ونوع الذخيرة المستخدمة هو خارق للدروع كاشف API-T وشديد الانفجار HEI-T بجهاز رؤية ميكانيكي وتليسكوب للأهداف الأرضية.

ويعمل المدفع بتأثير الغاز ونظم إحكام قفل ميكانيكي للترباس ونظم طرق ميكانيكي للكبسولة إلى جانب نظم تغذية للطلقات بواسطة الشريط ونظم تبريد هوائي للماسورة.

قذيفة الهاون عيار 120مم طراز UK2

وتم عرض الهاون عيار 120 مم طراز «UK2» بجناح الوزارة بالمعرض، والذي يبلغ وزنه في وضع التحرك «620» كجم، وفي وضع الضرب «282» كجم، وتبلغ السرعة الفوهية «272» م/ث، بمعدل ضرب 8-12 بمبة هاون/دقيقة، ويبلغ أقصى مدى «5520» متر، بينما يبلغ أقل مدى «460» متر.

ويستخدم الهاون مع قوات المدفعية والمشاة بغرض تدمير التحصينات الميدانية الخفيفة ومخازن الذخيرة وفتح الثغرات في حقول الموانع السلكية وإسكات القوى البشرية ووسائل نيران العدو، والذخيرة المستخدمة «شديدة الانفجار - مضيء - دخان»، والهاون مزود بمانع ازدواج التعمير وبعربة جر تسمح بالتحول السريع من وضع التحرك إلى وضع الضرب.

رشاش مصري متعدد الأغراض يطلاق أكثر من 900 طلقة في الدقيقة

والرشاش المصري متعدد الأغراض «عيار 7.62×51 مم» كان من ضمن المعروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربي في المعرض، ويعمل الرشاش بضغط الغاز ويمكن التحكم في معدل الإطلاق عن طريق منظم الغاز الخاص به، وتتميز ماسورة الرشاش بأنها مطلية بالكروم من الداخل ومبردة بالهواء مع سهولة تغييرها للتبريد.

وتم تصميم الرشاش المصري ليكون قادراً على إطلاق 3 أنواع من الذخيرة العادية والكاشفة والخارقة، ويتم تغذيته بواسطة شريط ذخيرة «50 طلقة ودفاعية 250 طلقة»، ويصل أقصى مدى للرشاش إلى 1800 م، ويمكنه إطلاق أكثر من 900 طلقة/دقيقة، ويصل وزنه بالدبشك والسبيا الثنائية إلى 11 كجم فيما يصل طول الرشاش إلى 1260 مم بالدبشك وحاجز اللهب، وطول الماسورة 548 مم ويصل طولها إلى 630 مم مع حاجز اللهب.

القاذف الفردي سداسي الطلقات عيار 40 مم

ومن معروضات الإنتاج الحربي في معرض «EDEX 2021» القاذف الفردي سداسي الطلقات عيار 40 مم، والمستهدف من تصنيعه هو زيادة قدرة الفرد المقاتل القتالية عن طريق القدرة على إطلاق القنابل مختلفة الأنواع عيار 40 مم للتعامل مع التهديدات المختلفة، ويمكن استخدامه بواسطة أفراد المشاة والقوات الخاصة وقوات حفظ السلام وقوات مكافحة الشغب.

ويبلغ وزنه بالذخيرة 5.3 كجم وطوله بالدبشك مفروداً «778» مم، وبالدبشك منطوياً «565»مم، ويبلغ طول الماسورة «300» مم، وعيار القنبلة 40×46 مم و40×51 مم، ويبلغ أقصى مدى للقاذف السداسي 400 م بإستخدام العيار 40×46 مم و 800 م، باستخدام العيار 40×51 مم.

ونظام التغذية يتمثل في 6 طلقات بدوران الساقية والذخيرة المستخدمة هي «شديدة الانفجار - دخان - إشارة - تدريب»، بمعدل إطلاق 3 طلقة في الثانية «معدل سريع» وبالبطيء يبلغ معدل الإطلاق من 18 إلى 21 طلقة في الثانية.

قذيفة الأعماق «نورس-1»

كما ضم جناح الإنتاج الحربي بالمعرض قذيفة الأعماق «نورس-1» والتي يبلغ الوزن الكلي لها 90 كجم، وأقصى مدى للقذيفة 3600 متر، وأقل مدى لها 1700 متر، يصل وزن المادة المحطمة إلى 30 كجم، ونوع الطابة المستخدمة هو طابة أعماق زمنية K3M.

وتعمل قذيفة الأعماق «نورس-1» حتى عمق 300م تحت سطح الماء وتطلق من قاذف RBU1200، وتعد قذائف الأعماق سلاح حرب مضاد للغواصات، الغرض منه هو تدمير الغواصات من خلال إسقاط قذيفة ذات رأس حربية في الماء بالقرب من مكان الغواصة حيث تخضع الغواصة أو الهدف لصدمة قوية تتسبب في تدمير الهدف أو إحداث خسائر بالهيكل الخارجي.

البندقية الآلية الهجومية المطورة

وعُرضت البندقية الآلية الهجومية المطورة «عيار 7.62 × 39 مم» التي يصل وزنها بالذخيرة إلى 3.7 كجم، بينما يصل طولها بالدبشك مفروداً إلى 989 مم في حين يكون طولها والدبشك منطوياً 730 مم، ويصل طول ماسورة البندقية إلى 415 مم ويمكنها إطلاق 600 طلقة/دقيقة.

وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه طلقات البندقية هو 800 م ومداها المؤثر يبلغ 400 م، وتصل سرعة الطلقة الفوهية إلى 715 مترا في الثانية، ونظام التغذية بها عبارة عن خزنة بها 30 طلقة، وتم تطوير البندقية لزيادة القدرة القتالية للفرد المقاتل عن طريق إضافة أجهزة رؤية نهارية وليلية وحامل ثنائي أمامي ومخفف لهب ومخفف لرد الفعل وعتلة سهلة الاستخدام ومقبض أمامي به بيكاتيني بالإضافة إلى مقبض خلفي مطور وبعض الإضافات الأخرى.

رادار إكتشاف الأهداف الجوية

وفي مجال المعدات الإلكترونية المتطورة عرضت وزارة الإنتاج الحربي في جناحها بمعرض «EDEX 2021» رادار إكتشاف الأهداف الجوية ذات المقطع الراداري الصغير «بردويني-1»، الذي تبلغ قدرته المرسلة 20 وات، بزاوية ميل «-5 إلى +24 درجة» بتغطية كشف 360 درجة متصل/قطاع متغير.

ومستوى الفصوص الجانبية يبلغ أقل من -24 ديسيبل أما الكسب الهوائي فهو أكبر من 28 ديسيبل، وتبلغ مدايات الكشف للطائرات بدون طيار «0.01 م2» 3 كم - شخص «1 م2» 7 كيلو - مركبة صغيرة «10 م2» 14 كم - مركبة كبيرة «100 م2» 25 كم، التغلب على الإعاقة: قفز ترددي في حيز 150 ميجاهيرتز، والطاقة المستهلكة أقل من 125 وات.

شنطة ضبط وتنسيق الأسلحة الصغيرة بالليزر

وكان من المعدات الخاصة المعروضة بجناح الوزارة شنطة ضبط وتنسيق الأسلحة الصغيرة بالليزر، والتي يصل مداها إلى 20 م، ووزنها من 3-5 كجم، وتعمل مع جميع الأسلحة ذات العيار 5.65 مم - 7.62 مم - 12.7 مم - آر بي جي 40 مم، ويميزها أنها من الصلب وتعمل ببطاريات قابلة للشحن وتعمل في درجات حرارة من -15 إلى 60 درجة مئوية.

منظومة الطائرة الهدفية

وكان من المنتجات المعروضة منظومة الطائرة الهدفية والتي يبلغ عرضها بالجناحين 2 م وطول الجسم هو 1.3 م، ويبلغ زمن البقاء بالجو 1 ساعة، بمتوسط سرعة «120» كم/ساعة، وأقصى ارتفاع طيران يبلغ 2 كم ومدى الحمل يصل إلى 30 كم، والإطلاق يتم بواسطة قذيفة إطلاق والاستعادة بالانزلاق، والحمل المفيد للطائرة عدد 1عاكس ركني وعدد 2 مشعل حراري.

وتستخدم الطائرة الهدفية لتدريب واختبار أطقم ومعدات الدفاع الجوي قصير المدى، ويتم تصميم وتصنيع الطائرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي، وتتكون المنظومة من خمس طائرات هدفية وعدد 2 قاذف ومحطة توجيه متحركة.

منتجات عسكرية متنوعة

كما تم عرض عدد من النماذج والمنتجات العسكرية الأخرى منها أنواع متنوعة من الذخائر «صغيرة- متوسطة - مدفعية» بأعيرة مختلفة، الكبسولات الطرقية، البارود الثنائي والثلاثي، الوقود الصاروخي، مقذوفات الدخان المستخدمة للوقاية الذاتية بإخفاء المدرعة «بصرياً، حرارياً، ليزرياً»، المشاعل المضيئة الملونة المستخدمة في أغراض التميز وتبادل الرسائل ليلاً بين القوات البرية والبحرية والطيران.

أجهزة إعاقة على الطائرات الموجهة بدون طيار

وعرض جهاز الإعاقة على الطائرات الموجهة بدون طيار «UAVSUB-G0A/G0B» وجهاز الرادار الثانوي ESSR-21A، إلى جانب نماذج مجسمة لكوبري الاقتحام الميكانيكي حمولة 70 طن المحمل على شاسيه الدبابة M60 وكوبري المواصلات العائم حمولة 70 طن.

لقاءات وزير الدولة للإنتاج الحربي

من جانب آخر شهدت أيام معرض «EDEX 2021» الأربعة نشاطاً لافتاً للمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث قام بعقد العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون المشترك مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والدفاعية، كما قام بتفقد العديد من أجنحة الشركات العالمية للإطلاع على قدراتها التصنيعية، وشهد توقيع مذكرة تفاهم وإتفاقية مع الجانب الإماراتي.

فعلى مدار أيام المعرض استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى في جناح وزارة الإنتاج الحربي كل من «زيرة الاقتصاد ببلغاريا بحضور سفير بلغاريا بمصر، وزير الدولة لشئون الدفاع بالإمارات العربية المتحدة، نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية ونائب الرئيس التنفيذي لشركة روزوبرون اكسبورت الروسية، نائب الرئيس لشئون الدفاع وعضو شركة الصناعات الدفاعية البرتغالية وسفيرة البرتغال بمصر، رئيس هيئة التصنيع الحربي بالسودان، وزير شئون الدفاع الأنجولي ورئيس هيئة التسليح الأنجولي، رئيس لجنة المشتريات الدفاعية بوزارة الصناعات وتطوير البنية التحتية الكازاخستانية، ممثل هيئة التسليح الفرنسية، رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2020 ورئيس تحرير الخليج الكويتية، مدير عام شركة IGMAN ومدير عام شركة TRB البوسنيتين، رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة إيدچ الإماراتية والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا بحضور ممثل شركة روم ارم الرومانية، ومساعد وزير الدفاع الإيطالي لشئون التسليح»، وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الأنظمة الدفاعية

وتفقد الوزير «مرسي» العديد من أجنحة الجهات والشركات العالمية العاملة في مجالات تصنيع عسكري مختلفة، فقام بلقاء رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية في جناح الهيئة بالمعرض.

كما قام بجولة تفقدية في الجناح الفرنسي، حيث قام بزيارة جناح شركة تاليس والتقى نائب رئيس الشركة لشئون الاتصالات، كما قام بزيارة أجنحة كل من جون كوكيريل البلجيكية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المدافع والأبراج المتطورة للدبابات والمركبات المدرعة، و ATSC الأمريكية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية التكنولوجية المتطورة، وشركة Larsen & Toubro الهندية العاملة في مجال إنتاج الأنظمة الأرضية والبحرية، وشركة ARQUUS الفرنسية المتخصصة في مجال العربات المدرعة، وشركة Lockheed Martin الأمريكية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإلكترونية وصناعات الفضاء، بالإضافة إلى تفقد جناح تحالف KMW & Nexter في مجال الأنظمة الدفاعية.

زار وزير الدولة للإنتاج الحربي جناح عدد من الشركات البرازيلية العاملة في قطاعات صناعية دفاعية مختلفة منها شركة MACJEE ، إلى جانب زيارة أجنحة عدد من الشركات الصينية وهي «Poly Defence» و«CETC» و«نورينكو».

وزار جناح شركة «إيدچ» الإماراتية العاملة في الأنظمة والصواريخ والأسلحة والحرب الإلكترونية، وتم زيارة جناح "هانوا" الكورية الجنوبية وتفقد الـ k9، وتم كذلك تفقد جناح "بونجسان" الكورية الجنوبية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية، وجناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وتفقد الوزير أجنحة عدد من الشركات العالمية الأخرى، وخلال زيارة تلك الأجنحة استمع الوزير لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التي قامت هذه الشركات بعرضها في معرض «EDEX 2021»، كما استعرض خلالها أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من ذخائر ومعدات وأسلحة، وتم التباحث حول موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي وهذه الشركات التي تم زيارة أجنحتها في المعرض.

توقيع مذكرة تفاهم وإتفاقية تعاون مع الجانب الإماراتي

وشهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والعميد ركن المهندس خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وجاء ذلك على هامش المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعية الذي عُقد باليوم الثالث من معرض «EDEX 2021».

كما شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي في اليوم الأخير بالمعرض توقيع إتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة دبي للاستشارات لتسويق منتجات «الإنتاج الحربي» في السوق العربية والأفريقية.

تشجيع الشباب لزياة المعرض واستطلاع رائي

وفي لفتات طيبة تشجيعية قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال جولاته التفقدية بمعرض «EDEX 2021» بتشجيع أحد طلبة إعلام الأزهر من خلال ترحيبه بإجراء حوار صحفي معه، ودعوته للشباب من خلال هذا الحوار لزيارة المعرض.

واستطلع الوزير خلال إحدى الجولات أحوال أحد العاملين بالإطفاء المشاركين في العمل بالمعرض، مؤكداً على أن العمال المشاركين في تنظيم وتأمين المعرض هم الأبطال الحقيقيون والجنود المجهولون خلف هذا التنظيم الذي أشاد به الجميع.

كما حرص الوزير «مرسي» على شكر كافة العاملين بالوزارة داخل جناح الوزارة والتقاط الصور التذكارية، متوجهاً لهم بالشكر والتحية.