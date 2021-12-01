مذكرة تفاهم ولقاءات متعددة.. حصاد اليوم الثالث في EDEX 2021

أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه في إطار فعاليات اليوم الثالث من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، والمنعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية، شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والعميد ركن المهندس خليفة علي الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من ممثلي مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك على هامش المؤتمر الإماراتي المصري للشركات الدفاعية الذي عُقد خلال بداية اليوم.

وزير الإنتاج الحربي يلتقي عددا من ممثلي الدول المشاركة في إيدكس 2021

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المهندس محمد أحمد المرسي وزير الإنتاج الحربي، استقبل في جناح الوزارة أحمد بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022، ورئيس تحرير «الخليج» الكويتية، وكذلك Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN d.d. Konjic البوسنية وMirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة JTRB» البوسنية، وحمد المرر رئيس قطاع الصواريخ والأسلحة بشركة «إيدچ» الإماراتية، ووليد الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات، إلى جانب لقاء دانييلا نيكولسكو نائب وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة برومانيا بحضور ممثل شركة«"روم ارم» الرومانية.

وأكد «بكر»، في بيان، أنه تم التأكيد خلال هذه الفعاليات التي تمت على مدار اليوم أن «EDEX 2021» يمثل فرصة للوزارة لعقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية في مجال التصنيع العسكري إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة فى هذا المجال.