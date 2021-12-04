«الأرصاد»: الطقس معتدل نهارا بارد ليلا مع نشاط للرياح وتكون للأتربة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ودينا شرف، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس بارد ليلا على الأنحاء كافة

كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد وأن يكون الطقس بارد ليلا على الأنحاء كافة.

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا تكون أتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة وبنسبة 30%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 22 الصغرى 16.

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 12.

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 15.

دمياط العظمى 24 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14.

السويس العظمى 23 والصغرى 14، العريش العظمى 23 والصغرى 14، سانت كاترين العظمى 22 والصغرى 11، شرم الشيخ العظمى 20 والصغرى 17، الغردقة العظمى 26 والصغرى 16، الفيوم العظمى 23 والصغرى 13، بني سويف العظمى 22 والصغرى 12، المنيا العظمى 24 والصغرى 12، أسيوط العظمى 24 والصغرى 10، سوهاج العظمى 25 والصغرى 11، قنا العظمى 26 والصغرى 12، الأقصر العظمى 27 والصغرى 13، أسوان العظمى 28 والصغرى 14.