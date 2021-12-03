الأرصاد: تسمية النوّات تعود للبحارة السكندريين.. و«قاسم» تستمر أسبوعا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ نوة قاسم تستمر حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ من الأحد المقبل بسقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، مثل مطروح والسلوم والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

تسمية النوات تعود إلى البحارة السكندريين القدماء

وأضاف «شاهين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن تسمية النوات كان عن طريق البحارة القدامى الموجودين في الإسكندرية تحديدا، كانوا يربطون حالات من عدم الاستقرار في الطقس لتسميتها على اسم أحد البحارة القدامى للإسكندرية، لافتا إلى أن اسم النوة غير مرتبط بتوقيتاتها بحالة عدم الاستقرار.

لا توجد مواعيد ثابتة للنوات لكنها متعارف عليها

ونصح بعدم التخفيف من الملابس الشتوية خلال هذه الفترة حتى نهاية فصل الشتاء، ومتابعة المواطنين للنشرات الجوية التي تصدرها الهيئة لمعرفة أيام ومواعيد حالات عدم الاستقرار لأنها لا تؤثر على الإسكندرية فقط ولكن على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مؤكدا أن محافظتي المنوفية وسوهاج بعيدتان تماما عن سقوط الأمطار خلال الثلاثة الأيام المقبلة.

طقس الغد يشهد ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة

وأفاد بأن طقس الغد يشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية تعمل على ارتفاع درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين مقارنة باليوم.

انخفاض للحرارة وأمطار

ولفت إلى أن درجات الحرارة تعود من جديد للانخفاض الأحد المقبل، بواقع درجتين لتسجل العظمى على القاهرة 21 درجة، بينما في فترات الليل يستمر الانخفاض، لذلك لا بد من ارتداء الملابس الشتوية، وتعود فرص الأمطار من جديد على المناطق الساحلية الأربعاء والخميس المقبلين.