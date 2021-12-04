«البحوث الفلكية» يكشف تفاصيل ظاهرة كسوف الشمس ومرات تكرارها

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة كسوف الشمس تحدث جزئيًا يوم 20 أبريل 2022 ويوم 25 أكتوبر 2022 ويوم 20 أبريل 2023، وحلقيًا يوم 14 يوم 14 أكتوبر 2023، موضحًا الكسوف الجزئي يعني تغطية جزء فقط من الشمس أما الكسوف الحلقي يكون فى شكل حلقة على قرص الشمس.

تفاصيل ظاهرة الكسوف الكلي للشمس

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، التي تحدث اليوم 4 ديسمبر 2021، بالساعة والدقيقة والثانية، على النحو التالي:

- بداية الكسوف الجزئي للشمس: الساعة 7:29:11.

- بداية الكسوف الكلي للشمس: الساعة 9:00:01.

- ذروة الكسوف الكلي للشمس: الساعة 9:33:22.

- نهاية الكسوف الكلي للشمس: الساعة 10:06:29.

- نهاية الكسوف الجزئي للشمس: الساعة 11:37:24.

يوم 21 و22 ديسمبر تحدث زخة شهب الدب الأصغر

وفي سياق متصل، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يوم 21 ديسمبر الجاري يقترن القمر مع النجم بولوكس «بيتا برج التوأم» في هذا اليوم، ويحدث الانقلاب الشتوي في هذا اليوم، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، والتي ستكون قد وصلت إلى أقصى موضع لها جنوبا في السماء أيضا، حيث تكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وأضاف، أنه يوم 21 و22 ديسمبر تحدث زخة شهب الدب الأصغر وهي من الزخات الخفيفة حيث يبلغ عدد الشهب فيها نحو 10 شهب في الساعة تقريبا، وينتج عن طريق الحطام الغباري المتناثر على طول مدار المذنب توتل الذي تم اكتشافه عام 1790 ويوم 22 ديسمبر يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في هذا اليوم، حيث نراهما مقتربين في السماء مساء، فيشرقان في الثامنة مساء تقريبا، ويظل هذا المشهد بالسماء طوال الليل حتى شروق الشمس في اليوم التالي.