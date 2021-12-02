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مصدر أمني ينفي استشهاد ضابط شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء

كتب:

محمد بركات
04:57 م | الخميس 02 ديسمبر 2021
الشرطة

الشرطة

نفى مصدر أمني في وزارة الداخلية، ما تم تداوله في إحدى القنوات التليفزيونية بشأن استشهاد ضابط شرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء.

محاولات مشبوهة لنشر الشائعات والأكاذيب

وأوضح المصدر أن أن الواقعة المشار إليها تتعلق باستشهاد أحد ضباط الشرطة بتاريخ 2016/5/21 أثناء تأدية واجبه بشمال سيناء، مؤكداً أن ما تم تداوله في هذا الصدد يأتي في إطار المحاولات المشبوهة لنشر الشائعات والأكاذيب حول استقرار الحالة الأمنية في البلاد.

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