«سمبوزيوم أسوان» بوابة النحاتين الشباب نحو العالمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سمبوزيوم أسوان.. بوابة النحاتين الشباب لخروج أعمالهم للعالمية».

أعمال فنية مشاركة بملتقى أسوان الدولي للنحت

فعلى ضفاف النيل بمحافظة أسوان الساحرة تجد النحاتين من مصر ومختلف أنحاء العالم يعملون من أجل تقديم أفضل الأعمال الفنية المشاركة في سمبوزيم ملتقى أسوان الدولي للنحت السادس والعشرين، الذي يعد الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار.

الملتقى يعد بوابة النحاتين الشباب لخروج أعمالهم للعالمية فهو حلم لكل شاب من النحاتين لتبادل الخبرات والتجارب والمشاركين من مختلف دول العالم.

المشروع بدأ منذ 26 عاما

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنَّ هذا المشروع بدأ منذ 26 عاما، وشهد مشاركات هامة للغاية، لافتةً إلى أنها موجودة في أسوان لحضور أكثر من حدث، حيث وضعت مع محافظ أسوان والمسؤولين حجر أساس مكتبة مصر العامة.

من جهتها، قالت مروة زكي فنانة تشكيلية مشاركة في السيمبوزيم، إن هذه المشاركة مثّلت تحدٍ كبير لها، بسبب قصر الفترة الزمنية التي كانت مطالبة فيها بإعداد عمل فني يرضيها ويرضي الجمهور.

أما إنجي عمارة فنانة تشكيلية أخرى مشاركة في السيمبوزيوم، فأكّدت أنَّها تشارك فيه بعد تخرجها مباشرة، وهو ما يمثل لها أهمية خاصة، بسبب صعوبة استخدام الجرانيت في أي مكان آخر.