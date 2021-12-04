قبيل بدء أولى جلسات محاكمته.. اتهامات يواجهها سفاح الإسماعيلية أمام المحكمة

خلال الساعات القليلة المقبلة ستبدأ محكمة جنايات الإسماعيلية أولى جلسات محاكمة المتهم «عبدالرحمن دبور» في القضية المعروفة إعلاميا باسم مذبحة الإسماعيلية، والتي شهدتها المحافظة خلال أول شهر نوفمبر الماضي، وراح ضحيتها أحد المتهمين ذبحا في الشارع أمام المواطنين.

ورصدت كاميرا «تلفزيون الوطن» أمام مجمع محاكم الإسماعيلية عدم وصول المتهم حتى الآن لبدء أولى جلسات محاكمته خلال الدقائق المقبلة، بعد قرار من النائب العام بإحالته للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة في منتصف الشهر الماضي، حيث أنه وبحسب بيانات النائب العام فإن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وقام بتمثيل الجريمة أمام فريق النيابة العامة خلال التحقيقات.

المتهم لا يعاني من أي أمراض نفسية

وبحسب بيانات النائب العام فقد تم عرض المتهم على إحدى لجان الطب النفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، وثبتت مسؤوليته مسؤولية كاملة عن أفعاله خلال ارتكابه للواقعة، كما أنه وبحسب بيانات النيابة العامة فإن المتهم كان من متعاطي المواد المخدرة، وكان تعاطي لنوعين من المواد المخدرة قبيل ساعات من ارتكابه الواقعه خلال الشهر الماضي.

كما واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات إلى 14 شاهد على مدار الأيام الماضية، وأكدت التحقيقات عدم وجود أي خلافات بين المتهم والمجني عليه، وكان يعمل مع شقيق المجني عليه لفترة زمنية قبيل ارتكابه الواقعة بحوالي 3 سنوات، كما وكشفت التحقيقات أن المتهم التقى المجني عليه في الشارع خلال توجهه لأحد المحال التي كان يعمل بها لقتل صاحب المحل وشخص أخر كان يعمل معه، وذلك بعد خلاف بينهم أدى إلى طرده من العمل.