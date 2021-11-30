محاكمة متهم في قضية «أحداث شارع السودان» بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة المتهم محمد سيد أحمد، الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث شارع السودان».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للقضية التي تحمل رقم 12033 لسنة 2015 جنايات العجوزة، المقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة.

تفاصيل أحداث شارع السودان

كشفت التحريات مشاركة المتهم مع آخرين سبق الحكم عليهم ومجهولين، بالتجمهر الذي نظمته جماعة الإخوان الإرهابية في شارع السودان بدائرة قسم العجوزة، بالإضافة إلى أن المتجمهرين كان بحيازتهم أسلحة نارية وذخائر وألعاب نارية، وقاموا أثناء التجمهر بإطلاق الأعيرة النارية «الخرطوش»، والألعاب النارية «شماريخ»، بجانب ترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، فضلًا عن التعدي على قوات الشرطة والأهالي الرافضين لنشاطهم.

إثارة الفوضى وترويع المواطنين

وكان ذلك بهدف ترويع المواطنين لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد، وتنفيذ مخطط الجماعة الذي يسعى إلى إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأييد السجن المؤبد لمتهمين، والحبس 10 سنوات لحدث، وذلك على خلفية إعادة محاكمتهم في القضية التي تحمل رقم 12033 لسنة 2015، المقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث شارع السودان».

وجاء في أمر إحالة المتهمين انضمامهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم مع مجهولين في تجمهر؛ لتهديد السلم العام وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، بالإضافة إلى تعطيل حركة المرور والمواصلات وترويع المواطنين.