تأجيل محاكمة 3 متهمين بالقتل الخطأ في «استعراض عبدة الشيطان» بالدقهلية للأربعاء

قررت محكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار باسم أبو المعالي، رئيس محكمة جنح ميت غمر، بإحالة القضية المعروفة إعلاميا بـ«استعراضات عبدة الشيطان»، إلى دائرة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار أحمد المسلمي، رئيس محكمة جنح ميت غمر، وذلك من أجل «الاختصاص الرقمي».

ووُجه لـ3 متهمين قتل طالبة بالخطأ وإصابة أخرى في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات الغريبة، حيث استخدموا أسطوانات الإطفاء، فانفجرت إحداها وانطلقت بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما، فأصيب إحداهما وتوفيت الأخرى متأثرة بإصاباتها.

تأجيل قضية «استعراضات عبدة الشيطان» للاختصاص الرقمي

وقال حسام الراضي، محامي أسرة الشهيدة ميادة، إن القضية تم تأجيلها إلى جلسة الأربعاء المقبل، من أجل «الاختصاص الرقمي»، حيث أن رقم القضية يقع في اختصاص دائرة يوم الأربعاء وليس يوم الأحد، مؤكدا أنه سيتم نظر القضية في دورها القانوني.

إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنح بميت غمر

وأحيل 3 متهمين إلى محكمة ميت غمر الجزئية وهم «السعيد ا. ل.»، و«جمال م. م.» محبوسان، « وهاني أ. ج.» هارب، وذلك لأنهم بتاريخ 25 يونيو الماضي تسببوا خطأ في وفاة المجني عليها ميادة إيهاب مصطفى المرسى، بسبب إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها، فضلا عن تسببهم في إصابة الطفلة نور وليد عوض أحمد، كما حازوا أدوات «طفاية حريق» مما تستخدم في التعدي عليها الأشخاص.