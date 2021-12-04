لو نسيته.. خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين

يواجه كثير من المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين لبطاقات التموين الذكية عند صرف التموين الشهري لهم، مشكلة في عدم تمكنهم من صرف الحصص والمقررات المخصصة لهم على البطاقة، وذلك بسبب نسيان الرقم السري للبطاقة، ولذلك خصصت وزارة التموين خطوات تمكن المواطن من استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، والذي يعد إلزاما وضروريا عند ضرب البطاقة في ماكينة الصرف لاستكمال صرف الحصص التموينية شهريا.

خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين

خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوتين من أجل استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، يمكن لصاحب البطاقة التموينية تنفيذ أي من الخطوتين كي يتمكن من استعادة الرقم، حيث تتم الخطوتين من خلال الهاتف المحمول المقيد باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصالات.

الخطوة الأولى: إرسال رسالة نصية مدون بها رقم «1» إلى الرقم «9136»

الخطوة الثانية: - إرسال رسالة نصية إلى رقم «91237».

وبتنفيذ أي من الخطوات السابقة، ترد وزارة التموين برسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول مدون بها الرقم السري لبطاقة التموين، والتي تمكن صاحبها من صرف السلع والحصص المقررة لأسرة، كما يمكن أيضا تنفيذ نفس الخطوات السابقة لتفعيل بطاقة التموين الصادرة كبدل تالف أو فاقد للبطاقة.

حصة البطاقة التموينية من السلع المدعمة شهريا

وتختلف حصة البطاقة التموينة من السلع، باختلاف عدد الأفراد المقيدين على البطاقة، حيث تخصص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية مبلغ 50 جنيها شهريا لكل فرد على البطاقة في يتم صرفهم في صورة سلع مدعمة، حيث تبلغ حصة البطاقة التي تتكون من 4 أفراد على سبيل المثال على مبلغ 200 جنيه يتم صرف بهم السلع التالية: «8 أكياس سكر، و2 كيس أرز، و4 زجاجات زيت، وعدد آخر من باقي قائمة السلع التموينية بحسب رغبة المواطن».