«مياه أسيوط» تبحث خطة الإحلال والتجديد: نعيد ترتيب الأولويات

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا مع المهندسين بقطاع المشروعات، وقطاع التخطيط، والدعم الفني، وذلك لمناقشة أهم المحاور الرئيسية التى تتمركز حولها خطة الإحلال والتجديد بالشركة، وخطة الطوارئ بقطاعي المياه والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.

إعادة النظر في الأولويات طبقا للاحتياج الفعلي

وأضاف «درة» خلال الاجتماع، أن الخطة المالية المنوط بها إتمام أعمال الإحلال والتجديد السنوية وجهت إلى إحلال وتجديد شبكات المياه بمراكز (صدفا، أبنوب، الفتح، منفلوط)، وإحلال وتجديد محطات مياه (الألماني المرشحة، ومحطة حديد ومنجنيز مير، وروافع مياه الشرب (بوستر) على مستوى محافظة أسيوط)، فضلا عن أعمال الاحلال والتجديد بــ (محطة رفع صرف صحي أبوتيج (1)، ومحطة رفع صرف صحي كيلوبترا بمنطقة غرب أسيوط)، إضافة إلى توريدات بعض المعدات الثقيلة من (كلارك، ونش، نقل كبير،...).

وشدد على أهمية إعادة النظر في الأولويات طبقا للاحتياج الفعلي لكل مركز من مركز المحافظة، لتغطية تلك الاحتياجات من خطة الإحلال والتجديد طبقا لتزايد معدلات الاستفادة باعتبارها مؤشر حقيقي لنيل رضا أكبر عدد ممكن من العملاء.

متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات

وأكد رئيس الشركة، أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والعمليات التنفيذية الجارية وضرورة عمل محاضر تنسيقية مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، منوهاً على أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة لطرح الأعمال وتحري بدء العمل دون تواني مع الوضع فى الاعتبار الضرورة الملحة لنهو الأعمال فى مواعيدها المحددة وعدم الخروج عن الجدول الزمنى المعد لتوقعات نهو الأعمال، والتغلب على أى معوقات تحول دون نهو الأعمال التنفيذية للمشروعات في مواعيدها المحددة، حرصاً على تحقيق الاستفادة القصوى منها في أقرب وقت ممكن.