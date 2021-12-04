محامي رشوان توفيق يطالب ابنته برد مليون جنيه سحبتها من البنك دون علمه

قال المستشار مجدي مهران، دفاع الفنان رشوان توفيق، إنه طالب بتأجيل القضية التي أقامتها ابنة الفنان الصغرى «آية» ضد والدها لإلغاء التوكيلات التي حررتها له؛ لرفع دعوى فرعية جديدة، طالب فيها ابنته برد قرابة مليون جنيه سحبتها من البنك دون علمه.

وأضاف «مهران» في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن المبلغ وضعه الفنان الكبير في حساب ابنته بالبنك كوديعة لا يسمح بصرفها إلا بعد وفاته، حيث وقعت الابنة على إقرار بذلك، لكنها لم تلتزم بيه.

الدعوى اختصمت حفيد رشوان توفيق وزوج ابنته

وأوضح المحامي، أنه تم اختصام محمد عصام حفيد رشوان توفيق وزوج ابنته في القضية؛ لاتهامهما بسحب هذه الأموال من البنك، فضلا عن اختصام البنك ذاته في القضية.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 25 ديسمبر المقبل بناء على طلب دفاعي المتنازعين، حيث طالب دفاع ابنة الفنان رشوان توفيق بتأجيل القضية للاطلاع.

وانفرد «الوطن» بنشر تفاصيل الواقعة في بث مباشر خاص مع محامي الفنان رشوان توفيق، الذي أكد أن الفنان الكبير اضطر للنزول للعمل مرة أخرى بعد سحب الوديعة، التي كان يعيش من الفائدة البنكية الخاصة بها.