محامي رشوان توفيق يكشف عن سبب عدم حضور الفنان الكبير للمحكمة

قال الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان الكبير رشوان توفيق، إن سبب عدم حضور موكله يتمثل في أن الدعاوى المدنية ليس من الضروري أن يحضر المدعى عليه شخصياً، كما أنه يمكنه توكيل محامي، كالمدعية أيضا لم تحضر ووكلت محامي للوكالة عنها، وهذا إجراء طبيعي في القضاء المدني، مضيفاً أنه يتمنى أن يكون هناك اتصال بين الأسرة لإنهاء الخصومة، وأن يعود الود بين الابنة والفنان رشوان توفيق، وأن تعود ثقته في ابنته الغائبة، وأن المطالب الجديدة التي طالبوا بها هي رد المبالغ المالية من قبل الخصوم الجدد.

حزن الفنان رشوان توفيق

وقال المحامي إن الفنان رشوان توفيق، طلب منه في آخر لقاء بينهما أن يكف الجميع عن إثارة هذا الموضوع، لأنه يجدد له حزنه، وأنه دائما يميل للتصالح مع ابنته وما زال يود الصلح والمودة مع ابنته وجميع أفراد الأسرة.

وأضاف المحامي أنه أقام دعوى فرعية ضد الابنة وكان ذلك قاسيا على الفنان رشوان توفيق، وأنه كان لا يرغب في الحديث عن هذا الأمر، إلا أنهم أصروا على فتح هذا الحديث، والمطالبة به بعدما فشلت المحاولات الودية التي قاموا بها، وأنه لن يتخلى عن صديقه الفنان رشوان توفيق في هذه القضية.