فنانة تطالب بمساواة الرجل والمرأة في الميراث.. وعضو «كبار العلماء» يرد

قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الميراث ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة، ولا يجوز التغيير فيها كما يطالب البعض، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم فصل في هذه القضية بقول الله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» (النساء: 11).

وجاء ذلك ردًا على تصريحات الفنانة عارفة عبدالرسول، التي طالبت بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث مثلما يحدث في دولة تونس، وذلك خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

القرآن الكريم حسم قضية الميراث

وأضاف عضو هئية كبار العلماء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القرآن الكريم نصَّ على أن للأنثى نصف الذكر، وبيَّن أن هناك 34 حالة ترث المرأة أكثر من الرجل أو تساويه أو تحسبه، مؤكدًا أن التحدث في القرآن الكريم وتغيير آيات المواريث أمر محال، وأن الذي ينادي بهذا مارق من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وسنتي.

وأوضح «مهنا»، أن القرآن الكريم تحدث في هذه القضية وانتهى الأمر، ولا يجوز التغيير في الآيات، لأنها قضية مفصول فيها من رب السماء، حيث قال تعالى: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» (الحجر: 9).

وأشار إلى أن الرجل عندما يريد الزواج لا بد أن يدفع المهر، وأن يتولى أمر زوجته نفقة وأكلًا وشربًا ولبسًا وكل أمر من أمور الحياة، والبنت عندما تريد الزواج لا تتكلف مليمًا واحدًا.

لا يجوز المطالبة بتغيير آيات المواريث

ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، والمطالبات بتغيير آيات المواريث ضد القرآن والسنة والدستور، مشيرًا إلى أن الذي لا يلتزم بالقرآن الكريم يكون بعيد عن الدين.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن من حرَّم وارثًا من إرثه حرم الله عليه الجنة، مشيرًا إلى أنه يجوز للأب توزيع أموال وممتلكات على الأبناء ولكن دون القصد حرمان أحد من الميراث.