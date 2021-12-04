خطوات معرفة فواتير المياه شهريا في 2021 وطرق سدادها

يحتاج العديد من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية إلى معرفة قيمة فواتير المياه لعام 2021 المنقضي، لذا تستعرض «الوطن» للمواطنين طرق وخطوات معرفة فواتير المياه شهرياً في 2021، من أجل التسهيل عليهم في معرفة القيمة التي سيدفعونها مقابل المياه.

تفاصيل معرفة فواتير المياه شهريا في 2021

ويُمكن لجميع المواطنين معرفة فواتير المياه بشكل شهري في عام 2021، من جميع المحافظات من خلال اتباع بعض الخطوات التي حددتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي كالتالي:

1- يجب في البداية الدخول إلى موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الرسمي من أجل الاستعلام عن فاتورة المياه، الذي يُمكن الوصول إليه عن طريق هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يجب كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة، بداية من اختيار المستخدم لاسم المنطقة التابع لها.

3 - يجب كتابة اسم المشترك، وهو الموجود داخل فاتورة المياه.

4 - كتابة اسم الفرع التابع له المواطن الذي يرغب في معرفة قيمة فاتورة المياه.

5 - كتابة رقم المجموعة، وهو الموجود داخل فاتورة المياه.

6 - كتابة رقم الحساب، المدون بفاتورة المياه.

7 - بعد الانتهاء من كتابة وملء كل البيانات السابقة، يجب الضغط على أيقونة باسم «بحث».

8 - بعد اتباع كل الخطوات السابقة بترتيبها، سوف يظهر أمام المستخدم قيمة فاتورة المياه كاملة.

طرق سداد فاتورة المياه

بعد ظهور قيمة فاتورة استهلاك المياه أمام المستخدم، يمكنه سداد الفاتورة من خلال أكثر من طريقة للسداد وفقا لما يناسبه، وهم كالتالي:

1 - سداد قيمة فاتورة المياه عن طريق استخدام بطاقات الائتمان.

2 - دفع المبلغ المستحق من خلال إحدى شركات التحصيل، التي تنتشر في مختلف أنحاء الجمهورية.