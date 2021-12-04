طريقة خفض استهلاك المياه لتجنب الدخول في شريحة أعلى.. «لو عايز توفر في فاتورتك»

أخطاء عدة وأعطال داخل المنزل كوجود تسريب، قد تتسبب في زيادة استهلاك المياه، الأمر الذي يترتب عليه الدخول في شريحة أعلى بفضل ارتفاع الفاتورة، وعليه وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عدة نصائح للمواطنين لتفادي حدوث الزيادة في فاتورة المياه.

«السيفون» التالف يزيد استهلاك الفرد الشهري لـ43 ألف لتر مياه

ووفقًا لمياه الشرب، فإنه يتوجب في البداية التأكّد من عدم وجود تسريبات في «السيفون البايظ» كون التالف منه يتسبب في إهدار 1440 لتر مياه يوميا أي يساوي استهلاك متر ونصف من المياه يوميًا، ما يزيد من استهلاك الفرد الشهري لـ43 ألف لتر ما يساوي 43 مترًا في الشهر، ولذلك يعتبر هذا الجهاز التالف سبب رئيسي وأساسي لخول الشخص في شريحة أعلى.

ونوهت الشركة إلى أنَّ «موتور» ضخ المياه يظل يعمل في حالة التسريب وهذا يساعد كذلك في وجود فاتورة كهرباء ومياه مرتفعة، منوهة لضرورة غلق المحبس فورا وصيانة التسريب للسيطرة على الاستهلاك والحد من الفواتير المرتفعة.

«التنقيط» يتشبب في إهدار 24 لتر مياه في اليوم

وأشار إلى ضرورة مراجعة صنبور المياه «الحنفية» يوميًا للحد من التنقيط كونه يهدر 24 لتر مياه في اليوم، ما يتسبب في زيادة استهلاك الفرد للمياه ويدخله في شرائح أعلى بفضل زيادة الاستهلاك في تلك الحالة لـ 720 لترًا في الشهر.

وأكّدت الشركة، أنَّ الغسالة إحدى الطرق التي تؤدي لزيادة ارتفاع فاتورة المياه وكذلك الكهرباء بفضل استهلاكها لكميات كبيرة من المياه تصل لأقصى حمولة لها.

وأوضحت أهمية وضرورة عدم فتح صنبور المياه إلى آخره وغلقها خلال غسيل الوجه والأسنان، كما يجب الكف عن ملء حوض الاستحمام، إضافة بالاكتفاء بغسل السيارة بالدلو وليس الخرطوم كما هو شائع بين المواطنين، وأخيرًا تجنب رش مياه الشرب في الشارع وضرورة تركيب قطع توفير المياه.