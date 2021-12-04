أول تعليق لـ رشوان توفيق بعد تأجيل قضية ابنته: أنا تعبت كفاية بقي

قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بتأجيل الدعوى المقدمة من قبل الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق «آية» ضد والدها؛ للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، لجلسة 25 ديسمبر الجاري.

رشوان توفيق يعلق على تأجيل قضيته مع ابنته

وأكد الفنان رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه مستاء من وصول الأمر بينه وبين ابنته إلى المحكمة، مضيفًا: «أنا تعبت من اللي بيحصل دا.. كفاية بقي مبقتش قادر.. ومش عايز اتكلم في الموضوع دا مرة تانية.. ربنا يهدي الحال».

يذكر أن آية رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق، رفعت قضية لإلغاء توكيلات خاصة منحتها لوالدها، وبموجبها تصرف في أموالها دون الرجوع لها، وفقًا لتصريحات سابقة لحفيده محمد عصام، الذي أشار إلى أنه والدته طالبت جده بإلغاء التوكيلين بشكل ودي ولكنها رفض؛ مما اضطرهم للجوء إلى القضاء.

قضية إلغاء توكيل

وبدأت الأزمة حينما ظهر الفنان رشوان توفيق في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» وصرح بأنه توجد مشكلة بينه وبين ابنته الصغرى «آية»؛ مما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تتداول شائعات تفيد بأن بينهما قضية حجر، وهو الأمر الذي نفاه حفيد الفنان رشوان توفيق، لافتًا إلى أنها قضية إلغاء توكيل، وأن ابنته لا تفكر إطلاقا في أن تحجر على والدها.