انطلاق النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف» غدا بـ450 مشاركا

قالت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن مصر ستشهد تنظيم النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة «يوم ممتع يرقص ويغني ويمثل فيه أولادنا وبناتنا ويعرضون إنجازاتهم».

«قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة وقدراتهم وأمنياتهم

وأضافت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنَّ النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم.

النسخة الثانية من الاحتفالية هدفها الأساسي مواجهة التنمر

وتابعت أنَّ النسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

450 مشاركا في فعاليات الغد

وأشارت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إلى أنَّ 450 سيشاركون في فعاليات الغد، داخل وخارج القاعة: «لأول مرة سنعرض أنشطة رياضية، والرئيس عبدالفتاح السيسي سيجري جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد».