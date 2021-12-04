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ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على أموال آخرين بزعم تخصيص وحدات وأراض لهما

كتب:

حسن صالح
12:42 م | السبت 04 ديسمبر 2021
حبس

حبس

أمرت نيابة العبور بحبس شخص 4 أيام بتهمة النصب على آخرين، وإيهامهما بقدرته على تخصيص محال وأراض لهما بمدينة العبور، حيث استولى على أموالهما، ولم يخصص لهما شيءا، وتهرب من رد الاموال التي حصل عليها منهما.

وكانت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ألقت القبض على شخص بمدينة العبور، لاتهامه بالنصب على شخصين، بعدما استولى على أموالهما بحجة تخصيص أراض ومحال لهما بجهاز مدينة العبور، ولاذ بالهرب، وتم ضبطة وأحيل للنيابة التي تولت التحقيق.

النصب على شخصين بمدينة العبور

وتلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من شخصين، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بقدرته على تخصيص قطعة أرض ومحال تجارية لهما من جهاز المدينة. 

وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها شخص له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة العبور.

تفاصيل خداع المتهم للمجني عليهما

وقام المتهم بالنصب والإحتيال على المبلغين والاستيلاء على أموالهما بعد إيهامهما بأن لديه علاقات وثيقة بالمسؤولين بجهاز المدينة على خلاف الحقيقة، وقدرته على تخصيص ثلاثة محال لأحدهما وقطعة أرض صناعية للآخر، وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية منهما كمقدمات حجز، إلا أنه لم يف بما وعد وتهرب منهما وامتنع عن رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات ضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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