مستشفى عين شمس التخصصي تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة هاني رسلان

كشف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى العبور التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس «الدمرداش»، بعض التفاصيل بشأن وفاة الدكتور هاني رسلان، المستشار بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، موضحاً أنه كان مستمتعا بالحديث مع الراحل في العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالدولة خلال تواجده بالمستشفى، مضيفاً أن الفقيد وحتى اللحظات الأخيرة من حياته كان يتابع التطورات، لافتا إلى أنه تم وضع الفقيد الفترة الأخيرة على جهاز تنفس صناعي بعد تمكن المرض منه.

عين شمس: هاني رسلان مكث فترة طويلة على الأكسجين

وأضاف ثروت في مداخلة هاتفية لجريدة «الوطن»، أن الدكتور هاني رسلان كان دائم النشاط والمتابعة، لافتا إلى أنه كان يعاني من التهاب فيروسي شديد «كوفيد 19»، مع انخاض درجات المناعة بالجسم، لافتا إلى أن المريض مكث فترات طويلة على أجهزة تلقي الأكسجين، في محاولات لتعطيل تأثير الفيروس مع الرئة ولكن مع الوقت أصبح التأثير عالي جدا على الرئة، وتم الاحتياج لجرعات أكسجين عالية مما أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي في محاولات لإنقاذه ولكنها إرداة الله.

ثروت: هاني رسلان كان مهتما بقضية سد النهضة

وعن اللحظات الأخيرة في حياة الدكتور هاني رسلان، أوضح الدكتور أيمن ثروت، أن الفقيد كان مهتماً بشأن قضية سد النهضة الأثيوبي ومتابعاً لكل الأحداث التي تدور في هذا الشأن: «الفقيد كان متفائلاً بقضية سد النهضة وكانت له آراء مختلفة والفترة الأخيرة كان موضوع سد النهضة شغله الشاغل، وكنت أحب دوما الاستماع لأرائه».

وتذكر ثروت: «دوما الفقيد يؤكد على عدم القلق وأن موضوع سد النهضة سيحل في غضون فترة وجيزة، وأن الحل سيكون سياسيا»، موضحاً أن الفقيد وافته المنية صباح اليوم بالمستشفى نتيجة تأثره بالإصابة بفيروس كورونا.