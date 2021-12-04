مصرع عامل وربة منزل إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزل في المنيا

لقي عامل وربة منزل مصرعهما، اليوم السبت، إثر تسرب غاز داخل منزلهما بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع عامل وربة منزل بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص.

تسرب غاز البوتاجاز بمنزل في أبوقرقاص

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن مصرع «عمر-ن»، 22 عاما، عامل، و«هاجر-ر»، 21 عاما، ربة منزل، نتيجة تسرب غاز بوتاجاز، وتحرر محضر بالواقعة.

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة والتي كلفت المباحث الجنائية بالتحري حول الظروف والملابسات وانتدب الطب الشرعي لمناظرة الجثتين ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة والتصريح عقب ذلك بالدفن.

حوادث سير بالصحراوي الشرقي والغربي

يشار أن المنيا شهدت صباح اليوم وقوع حادثي سير أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 9 أخرين، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم «8329 ه ي ص - ملاكي»، على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب مدخل مركز ملوي، ما أسفر عن مصرع شخص مجهول الاسم والعنوان في العقد الرابع من العمر تقريبا، وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة، مقيمون جميعًا في محافظة سوهاج.

ووقع الحادث الثاني داخل مركز سمالوط، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، مقيمون بمركز ملوي، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأُزيلت آثار الحادثين وجرى تسيير حركة المرور.