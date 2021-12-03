سيدة باكية لـ السيسي: نفسي أشغل ابني.. والرئيس يرد: «حاضر»

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص والموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

الرئيس يسأل إحدى السيدات عن طلباتها

سأل الرئيس السيسي إحدى السيدات عن طلباتها، قائلا لها: «مش عاوزة حاجة؟»، فردت عليه باكية «أيوة»، فرد عليها «تحت أمرك»، فقالت له: «ابني يا ريس عاوزة أشغله، ربنا يكفيك شر المرض ويعمر بيك دنيا وآخرة يا ريس»، فرد عليها الرئيس: «حاضر».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق «القاهرة - السويس»، الذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.

وسيصبح المحور الجديد بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق «القاهرة - السويس»، خاصة عند مدينة الأمل، ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.