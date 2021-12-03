محافظ أسيوط: الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بذوي الهمم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة والهمم تحت شعار «يوم التحدي لأبطال التحدي» والذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية رسالة بإستاد القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط بمشاركة نحو 500 من ذوى القدرات الخاصة والهمم على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي وأشرف حمدي مدير جمعية رسالة بأسيوط والعديد من مسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة وأسر المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والهمم.

يوم ترفيهي للأطفال

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها تقديم العديد من الفقرات الفنية من الفلكلور الشعبي والتنورة فضلا عن بعض الفقرات الغنائية لذوي القدرات الخاصة والهمم وأغاني «يا بلدي – ويا عروسة النيل» فضلا عن يوم ترفيهي للأطفال وألعاب ومسرح عرائس ورسم علة الوجوه.

كما قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية رسالة درع شكر للوزير المحافظ على دعمه وجهوده لرعاية ذوي القدرات الخاصة والهمم.

وفي كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته البالغة لحضور فعاليات هذا الحفل وسط أبنائه من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة مقدمًا الشكر لكل من ساهم في هذا الحفل الذي أدخل السعادة على قلوبنا جميعًا.

الاحتفال يسهم في زيادة الوعي بقضايا ذوي القدرات الخاصة

ولفت إلى أهمية هذا الاحتفال الذي يسهم في زيادة الوعي بقضايا ذوي القدرات الخاصة ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل ضمان حقوق هذه الفئة الهامة وزيادة دمجهم وتمكينهم في المجتمع مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوى القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم منوهًا أن كافة مطالبهم في مقدمة أولوياته.

وأوضح المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، ويوجه بتلبية كافة احتياجاتهم ويشاركهم في كافة احتفالاتهم إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن ما شاهده اليوم من مواهب وأداء فني وثقافي متميز لهذه النماذج المشرفة يعطي لنا المثل والقدوة في التغلب الصعاب مهما كانت ليشارك أبنائنا في صنع مستقبل وطنهم وهو الذي يعطي لنا دافعاً قوياً لاستمرار التواصل معهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وأكد أنهم طاقة أمل ونور لنا جميعًا ونستمد قوتنا وعزيمتنا منهم لمواصلة العطاء وبذل كل الجهد بتنمية وطننا الغالي مصر والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات.

ووجه الشكر والتقدير لكل أم مصرية كافحت وسهرت الليالي من أجل تربية أبنائنا من ذوي الهمم.وأختتم الحفل بقيام محافظ أسيوط بتكريم بعض من ذوي القدرات الخاصة والهمم الحاصلين على بطولات متنوعة في مختلف المسابقات الرياضية كما قام بتوزيع الهدايا على الأطفال وعروسين من ذوي القدرات الخاصة.

كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والهمم تقديراً وعرفاناً بالأداء المتميز الذي قدموه خلال فعاليات الحفل كما ردد معهم النشيد الوطني.

يذكر أن العالم يحتفل في الثالث من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة وهو اليوم الذي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.