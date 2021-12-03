السيسي: الستات المصريات جدعان.. ومواطنة: ربنا ينجيك

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم أثناء مروره لتفقد أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص والموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

وألقى الرئيس السيسي التحية لإحدى السيدات خلال الجولة التفقدية، سائلا عن صحتها، فردت عليه قائلة: «الله يكفيك شر المرض، ويا رب ينجيك يا رب يخليك لينا»، فرد عليها: «طمنوني عليكم إنتم»، فقالت له: «إنت خليت البلد مية مية».

مواطنة للرئيس: ربنا يخليك ويكفيك شر طريقك

وسألها الرئيس السيسي عن أي شيء تريده، قائلا: «مش عاوزة حاجة؟»، فردت عليه: «عاوزاك أحسن من أي حد ربنا يخليك ويكفيك شر طريقك، الحمد لله رضا»، فقال لها الرئيس: «شوفتي الستات المصريات جدعان».

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة، خاصة المحور الجديد الموازي لطريق «القاهرة - السويس»، الذي سيصل ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.

وسيصبح المحور الجديد بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق «القاهرة - السويس»، خاصة عند مدينة الأمل، ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.