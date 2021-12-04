أسماء 15 مصابا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة اليوم

حصلت «الوطن» على أسماء مصابي حادث طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بنطاق قرية المغاري، صباح اليوم، والذي أسفر عن إصابة كل من أمل إبراهيم خضر، 15سنة، من مركز دمنهور، باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد صلاح جابر، 17 سنة، من كفر الدوار، باشتباه ما بعد الارتجاج، ووسام جمعة مصطفى، 40 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج.

إصابات مختلفة

كما أصيب في الحادث فكري وحيد القاضي، 38 سنى، من كفر الدوار، بكدمات متفرقة بالجسم، ومريان مجدي نصيف، 21 سنة، من كفر الدوار، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتضمنت قائمة المصابين رحمة على خليل، 21 سنة، من كفر الدوار باشتباه كسر بالضلوع، وإسماعيل السيد محمد، 52 سنة، من كفر الدوار، باشتباة نزيف بالبطن، وهدير عبد الحميد محمد، 20 سنة، من كفر الدوار، بكدمات متفرقه بالجسم، ومعتز عادل عادل الصاوي، 20 سنة، من كفر الدوار، بكدمات متفرقة بالجسم، وفاطمة سعيد محمد أبو الليف، 30 سنة، من كفر الدوار، بكدمات متفرقة بالجسم، وأميرة بسيونى عبد الحميد، 24 سنة، من كفر الدوار، بكدمات متفرقه بالجسم، وحامد الحيطاوي حامد، 50 سنة، كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلاء حمادة شهاب، 9 سنوات، من كفر الدوار، بكدمات متفرقة بالجسم.

وأصيب أيضا هشام محمد منصور، 12سنة، من كفر الدوار، باشتباه كسر بالضلوع، ومحمد منصور محمد شهاب، 40 سنة، من كفر الدوار، بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق قرية المغازي بمحافظة البحيرة، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص مع نفسها، ما أدى إلى إصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.