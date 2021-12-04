زيادات بالجملة في أسعار سيارات «إم جي» منذ بداية ديسمبر

مع بداية شهر ديسمبر، توالت الزيادة في أسعار السيارات، بسبب العديد من الأزمات التي يعيشها سوق السيارات العالمية من نقص في طرازات العديد من السيارات، نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية.

ومن أبرز تلك الشركات التي شهدت زيادة في أسعارها شركة «ام جي» الصينية، حيث ارتفع الهديد من أسعار السيارات التي تطرحه الشركة.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار سيارات «ام جي» التي شهدت الزيادة من الشركة.

أسعار «جاك JS3»

شهدت «جاك JS3»، زيادة تراوحت بين 2000 و3000 جنيه على أسعارها الرسمية في السوق، وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، الأولى بسعر 257 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 278 ألف جنيه.

أسعار «إم جي إتش إس»

شهدت «ام جى اتش اس»، زيادة 5 آلاف جنيه على أسعارها الرسمية في السوق، وتتوافر السيارة في السوق المصرية بثلاث فئات الأولى بسعر 427 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 432 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 437 ألف جنيه.

أسعار «إم جى Rx5»

شهدت أسعار «إم جى Rx5» زيادة على أسعارها الرسمية في السوق، وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين، الأولى بسعر 367 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 397 ألف جنيه.

أسعار «إم جى ZS»

شهدت سيارة «إم جى ZS»، زيادة 3 آلاف جنيه على أسعارها الرسمية في السوق، وتتوافر في السوق المصري بثلاث فئات، تأتي الأولى منها بسعر 278 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 293 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 311 ألف جنيه.

أسعار «إم جى 6»

شهدت «ام جى 6»، زيادة 5 آلاف جنيه على أسعارها الرسمية في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بثلاث فئات، الأولى بسعر 330 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 345 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 350 ألف جنيه.

أسعار «إم جي 5»

شهدت «ام جى 5»، زيادة 4 آلاف جنيه على أسعارها الرسمية في السوق وتتوافر السيارة في السوق المصري بثلاث فئات، الأولى بسعر 242 ألف جنيه، أما الثانية تأتي بسعر 262 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 282 ألف جنيه.