«صحة بورسعيد» تعلن بدء تطعيم الأطفال «15-18» سنة بلقاح كورونا

أعلن الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد عن بدء تطعيم الأطفال الأقل من 18 عاما بلقاح فيروس كورونا داخل مدارس بورسعيد طبقا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

شروط تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا ببورسعيد

وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه يتم تطعيم الأطفال بلقاح فيروس كورونا داخل المدارس بشرط توقيع أولياء الأمور على الموافقة بالتطعيم كما أنه سيتم التطعيم على الفئة العمرية من سن 15 إلى 18 سنة وهي الفئة في مراحل التعليم الثانوي.

كما أعلن وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه في حال تسجيل الأطفال على موقع وزارة الصحة فإنه يأتي له رسالة بالمكان وهي إحدى مراكز لقاح كورونا الذي سيتم فيه التطعيم وذلك حسب اختيار ولي أمر الطفل.

ما هو لقاح كورونا الذي سيحصل عليه الطفل

أكد دكتور أحمد أبو هاشم أن اللقاح الذي سيحصل عليه الطفل هو فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، موضحا أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة وطالب أولياء الأمور بعدم القلق، مشيرا إلى أن أعراض اللقاح الجانبية تزول خلال يومين مثل اللقاحات الأخرى.

وأشار وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أنه التقى بالدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد للتنسيق لبدء تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح كورونا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأوضح أنه تم خلال اللقاء التنسيق لبدء إعطاء لقاح كورونا لطلاب المرحلة الثانوية بلقاح فايزر تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بإمكانية إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية أقل من 15 عاما وحتى 18 عاما، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية للتوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يوم 19 ديسمبر

من جانب آخر، أعلن وكيل وزارة الصحة ببورسعيد عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يوم 19 ديسمبر الجاري وستستمر لمدة 4 أيام، من أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ولرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.