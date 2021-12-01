«س و ج» كل ما تريد معرفته عن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا فايزر

تساؤلات عديدة عن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا فايزر، تزامنا مع إعلان الوزارة فتح التسجيل رسميا على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، وتخوفات من عملية التطيعم، الأمر الذي طمأنت فيه وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن التطعيم، وقالت في تقرير رسمي لها: «جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق والأعراض الجانبية للقاح تزول في غضون يومين»، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» «س و ج» حول عن تطعيم الأطفال وفقا لوزارة الصحة والسكان.

ما هي الفئة العمرية المقرر لها أخذ اللقاح في الوقت الحالي؟

من سن الـ12 عاما وحتى الـ18 عاما

وما اللقاح المقرر التطعيم به؟

لقاح كورونا فايزر وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما

هل يجري التطعيم في المدارس؟

التطعيم في مراكز تلقي لقاح كورونا بعد إرسال الوزارة رسالة تفيد بموعد ومكان التطعيم.

ما هي الأعراض الجانبية للقاح كورونا؟

الأعراض الجانبية للقاح فايزر تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق والصداع والغثيان وتنميل في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

ما هي موانع تطعيم لقاح كورونا فايزر للأطفال؟

موانع تطعيم لقاح كورونا فايزر، تتمثل في فرط الحساسية للمادة الفعالة لأي من المكونات الداخلة في تركيب اللقاح، إذا كان الطالب يعاني خلال 10 أيام ماضية من أى من هذه الأعراض «حمى - سعال - ضيق تنفس - فقدان للطعم والرائحة - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان أو القئ».

هل التطعيم إجباري؟

التطعيم ليس إجباريا هو اختياري، ولكنه يحمي الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

هل الأطفال معرضون لخطر الإصابة بالفيروس؟

هم أقل فئة عرضة للإصابة بالفيروس ولكنهم أكثر فئة ناقلة للعدوى لذلك يجب توخي الحذر وتطعيمهم لتعزيز مناعتهم.